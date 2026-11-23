Svou premiéru si jistě představoval lépe. Jeho svěřenci už od osmé minuty hráli o jednoho muže méně, a za pět minut k tomu prohrávali o dva góly. Fotbalisté United nakonec padli na hřišti rivala z Liverpoolu vysoko 0:4, a v tabulce se tak sesunuli o příčku níž na předposlední 19. místo.
„Je to velmi bolestivé. Jsem nesmírně zklamaný,“ smutnil Pochettino před kamerou Sky Sports. Zkraje utkání přihlížel vyloučení obránce Yora, kterého z následného přímého kopu využil Dominik Szoboszlai, a chvíli nato dalším oslavám Liverpoolu, když jeho vedení navýšil Florian Wirtz.
|
Pochettinův hořký debut. United dostali od Liverpoolu čtyři góly. Padl i Brighton
Hosté zcela zaostávali. Jejich dominující soupeř po hodině hry odskočil na rozdíl tří branek zásluhou 18letého talentu Ria Ngumohy. V 82. minutě pak stanovil konečný výsledek Víctor Muňoz. „Hráči výsledek nesou opravdu těžce. Řekl jsem jim, aby zůstali klidní,“ dodal Pochettino.
Utkání se podle něj úplně změnilo po osmi minutách. „Není v pořádku začínat zápas Premier League takovou situací. Byla nespravedlivá. Ale musíme přijmout realitu.“
Podle pravidel je jedním z kritérií při posuzování červené karty za zmaření zjevné gólové příležitosti pravděpodobnost, že útočící hráč bude mít míč pod kontrolou nebo jej získá. Pochettino se domníval, že Isak po nepovedeném prvním doteku ztratil kontrolu nad míčem.
„Když si situaci prohlédnete na videu, můžete jasně vidět, že Yoro neměl v úmyslu Isaka zasáhnout. Útočník si míč příliš předkopl, ten směřoval k brankáři, Isak za ním běžel a následně spadl,“ byl si jistý nový trenér United.
Následně připomněl předchozí zákrok Jérémyho Jacqueta na Bryana Mbeuma: „Podobné? Ne. Když ty situace porovnáte, měl to být pokutový kop. Jak moc by se všechno změnilo, kdybychom po šesti minutách skórovali. Teď bychom určitě mluvili jinak. Jeden stoper udělal chybu, ale potrestán nebyl. My jsme udělali jednu chybu a byli jsme potrestáni.“
A po zápase si to Pochettino vehementně vyříkával s rozhodčími. „Už to nezmění, co se stalo. Nejdůležitější je chovat se s respektem. Zároveň ale musím bránit svůj klub a říct, co cítím. Byla to situace, u které bylo každému, kdo někdy hrál fotbal, jasné, že se nejednalo o červenou kartu,“ odpověděl na otázku, co bylo obsahem rozhovoru.
Záložník United Kobbie Mainoo byl z rozhodnutí sudího stejně rozčilený. „Vyloučení nám vzalo zápas z rukou. Nemyslím si, že za tohle může být červená karta,“ prohlásil. „V žádném případě. Míč už byl u brankáře. Oba běželi plnou rychlostí. Co jsme s tím mohli dělat? Takový je fotbal.“
Stejný názor sdílel i kapitán Bruno Fernandes, podle kterého verdikt výrazně ovlivnil průběh utkání: „Tohle je situace, kterou je potřeba přezkoumat. Isak si míč předkopne a ten skončí v rukou Senneho. Isak nad ním nemá žádnou kontrolu a nemá šanci se k němu dostat. Strčí nohu před Lenyho, aby z toho získal nějakou výhodu. Dokážu pochopit, že upadl, ale tohle nikdy není červená karta.“
Také podle Roye Keanea, klubové legendy, bylo vyloučení nespravedlivé, protože by Isak míč „rozhodně nezískal“. Ovšem podotkl, že mu předcházelo „neohrabané“ bránění United. Stoper Matthijs de Ligt, který v lize nastoupil po poranění zad poprvé po 357 dnech, nechal propadnout obyčejný dlouhý míč, díky čemuž se Isak dostal za obranu.
Při posuzování zmaření zjevné gólové příležitosti se zohledňují čtyři hlavní kritéria:
Vzhledem k tomu, že Isak postupoval středem hřiště přímo na branku a nebyl za ním žádný zajišťující obránce, byla tři ze čtyř kritérií splněna. Otázkou zůstává pravděpodobnost, že Isak udrží nebo získá kontrolu nad míčem.
Zatímco jeden tábor zastává názor, že videorozhodčí měl doporučit změnu trestu na žlutou kartu, druhý má vyloučení Yora za oprávněné. Bývalý záložník Liverpoolu Danny Murphy v televizním pořadu BBC Match of the Day uvedl, že o správnosti červené karty „nebylo pochyb“.
S rozhodnutím souhlasil také Gary Neville. „Leny Yoro musí situaci pokrýt, ale neudělá to. Reaguje pozdě a jeho předvídavost je špatná,“ řekl někdejší obránce United pro Sky Sports. „Ze strany Yora to bylo velmi neohrabané. Byla to nezkušenost. Musí prostě odejít ze hřiště. Tohle už neotočíte, v žádném případě.“
Trenér Liverpoolu Andoni Iraola o správnosti verdiktu vůbec nepochyboval: „Myslím, že byl posledním obráncem, ne? Byl to jasný faul a červená karta.“
Tak jako tak výsledek utkání hovoří zcela jasně.
Pouhých osm bodů po 11 zápasech a z toho jediná výhra – nelichotivá vizitka United v letošní sezoně Premier League. K tomu nejhorší obrana v nejlepších pěti evropských ligách z hlediska počtu inkasovaných gólů ve všech soutěžích, kterých bylo už 34. Za posledních šest utkání pak 19.
Před týdnem to během reprezentační přestávky odnesl trenér Michael Carrick. Jeho nástupce týmu nový impuls zatím nepředal. Možnost na reparát má už ve středu, kdy se jeho svěřenci střetnou v Lize mistrů se Sportingem Lisabon.
|
Manchester nebude navždy modrý. Pochettino dal sbohem USA, čeká ho výzva
„Stále nás čeká spousta zápasů. Musíme přijmout realitu a být zodpovědní. Držet při sobě a zůstat jednotní. Na svých hráčích vidím, že chtějí bojovat, jsou oddaní týmu i klubu a chtějí vyhrávat zápasy. Chtějí odvádět maximum a myslím, že dnes předvedli neuvěřitelné úsilí,“ prohlásil Pochettino.
„Dnešek pro nás byl zkouškou. I ten nejlepší tým na světě by za takových okolností mohl inkasovat čtyři nebo ještě více gólů. Jsme v komplikované a obtížné situaci, ale bojovali jsme a vydali ze sebe maximum.“