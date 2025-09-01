Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Řval radostí.
Pumpoval rukama.
Byl v extázi.
Zatímco se spoluhráči mačkali mezi desítkou fotografů, kteří se přetlačovali o co nejlepší snímek, fandové Lyonu provlékali ruce černou sítí, oddělující hřiště od první řady, aby si na svého hrdinu mohli sáhnout.
Lyon v největším francouzském derby, zápase s osmdesátiletou tradicí, svalil Marseille 1:0 a potvrdil stoprocentní vstup do nové sezony.
Le but plus proche que jamais 👀🔴🔵💥#OLOM pic.twitter.com/7nNSp4rR8U— Olympique Lyonnais (@OL) August 31, 2025
„Úžasný zážitek,“ soukal ze sebe Šulc, jakmile to všechno pár minut po zápase rozdýchal.
Zase byl ve správný moment na správném místě, což je dovednost, kterou by si možná mohl nechat patentovat.
V Plzni dal za poslední dva roky 33 gólů, v Lyonu, který ho před měsícem za čtvrt miliardy koupil, si od neděle počítá první, byť mu ve statistikách jednička zatím nepřibyla.
Oficiálně je totiž branka vlastní, protože po Šulcově dorážce se balon odrazil za čáru od bránícího soupeře Balerdiho. A to jsme ještě nezmínili, že na začátku celé akce byl na pravém křídle Adam Karabec, což je z českého pohledu velká věc.
Stejně tak i to, že po gólu v 87. minutě na padesát tisíc lidí v Groupama Areně na výzvu hlasatele dunivým tónem opakovalo příjmení střelce: Šůůůlc! Šůůůlc! Šůůůůůlc!
„Když tohle prožijete jako střídající hráč, všechno vám připadá tím větší a šílenější,“ pokračoval český reprezentant. „Máme tady skvělou partu, držíme při sobě a každý den tvrdě makáme na tréninku. I to je důvod, proč se nám zatím tak daří.“
Připraveným štěstí přeje! 🦁🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) August 31, 2025
𝐏𝐚𝐯𝐞𝐥 byl přesně tam, kde měl být a i přesto, že z toho byl nakonec vlastní gól, tak pomohl 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐮 k vítězství 1:0 nad 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞.#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/kfyovsaQV9
Minule byl v Šulcově kůži Karabec, který jako náhradník pečetil gólem vítězství 3:0 nad Métami. Lyon má po třech zápasech devět bodů, lépe je na tom díky většímu počtu nastřílených branek jen Paris St. Germain.
„Zůstali jsme trpěliví, nepanikařili jsme a ukázali, jakou v sobě máme sílu,“ pochvaloval si po nedělním vítězství záložník Corentin Tolisso.
Šulc proti Marseille, jež hrála od první půle bez vyloučeného Egan-Rileyho, naskočil na posledních dvacet minut. Karabec byl poprvé v Lyonu v základu a střídal až na konci, hluboko v nastaveném čase.
Oba podtrhli povedený víkend českých krajánků.
Patrik Schick pálil dvakrát za Leverkusen a stal se členem elitního Klubu ligových kanonýrů.
Matěj Šín při premiéře v Alkmaaru okamžitě připravil asistenci na vítězný gól.
Tomáš Souček po šíleném startu West Hamu do sezony nečekaně vyhrál 3:0 na Nottinghamu a odehrál kompletních devadesát minut.
Mimochodem, daří se také hráčům mimo hlavní proud: třeba brankáři Radku Vítkovi, který hostuje z Manchesteru United v druholigovém anglickém Bristolu. Nebo gólmanovi Lukáši Horníčkovi, který nadále zůstává jedničkou v portugalské Braze a těší se na Evropskou ligu.
Stejná soutěž čeká od září taky na Šulce s Karabcem, dva nenápadné tahouny Lyonu.