Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen

Autor: ,
  20:42
Southampton byl za špehování soupeře vyloučen z play off druhé anglické fotbalové ligy. O postup do Premier League si místo něj v sobotu ve Wembley proti Hullu zahraje Middlesbrough. Vedení soutěže o tom informovalo na webu s tím, že příští sezonu navíc tým z přístavního města začne s odečtem čtyř bodů.

Zklamaní fotbalisté Southamptonu. | foto: Reuters

Southampton původně v semifinále Middlesbrough vyřadil, když venku uhrál bezbrankovou remízu a doma poté vyhrál 2:1. O návrat do nejvyšší soutěže po loňském sestupu však nakonec hrát nebude.

Jeden z členů realizačního týmu Southamptonu byl totiž před třemi týdny přistižen, jak dva dny před úvodním semifinále play off fotografuje a natáčí trénink Middlesbrough. Muž sice utekl, ale nakonec byl podle fotek na klubovém webu identifikován.

Podle pravidel je totiž zakázáno 72 hodin před zápasem sledovat nebo se snažit sledovat přípravu soupeře. Southampton se navíc přiznal, že pravidla porušil také před prosincovým zápasem s Oxfordem a letos v dubnu před utkáním s Ipswichem.

Finále play off druhé anglické ligy je považováno za nejlukrativnější zápas ve světovém fotbale. Úspěšnému celku totiž v horizontu tří sezon vynese zhruba 200 milionů liber (asi 5,6 miliardy korun).

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 37 25 7 5 69:26 82
2. Manchester CityManchester City 36 23 8 5 75:32 77
3. Manchester UnitedManchester Utd. 37 19 11 7 66:50 68
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 36 13 16 7 56:52 55
7. BrightonBrighton 37 14 11 12 52:43 53
8. BrentfordBrentford 37 14 10 13 54:51 52
9. Sunderland AFCSunderland 37 13 12 12 40:47 51
10. ChelseaChelsea 36 13 10 13 55:49 49
11. Newcastle UnitedNewcastle 37 14 7 16 53:53 49
12. EvertonEverton 37 13 10 14 47:49 49
13. FulhamFulham 37 14 7 16 45:51 49
14. Leeds UnitedLeeds 37 11 14 12 49:53 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 37 11 12 14 40:49 45
16. NottinghamNottingham 37 11 10 16 47:50 43
17. TottenhamTottenham 36 9 11 16 46:55 38
18. West HamWest Ham 37 9 9 19 43:65 36
19. Burnley FCBurnley 37 4 9 24 37:74 21
20. WolverhamptonWolves 37 3 10 24 26:67 19

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen

