Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen

Southampton původně v semifinále Middlesbrough vyřadil, když venku uhrál bezbrankovou remízu a doma poté vyhrál 2:1. O návrat do nejvyšší soutěže po loňském sestupu však nakonec hrát nebude.
Jeden z členů realizačního týmu Southamptonu byl totiž před třemi týdny přistižen, jak dva dny před úvodním semifinále play off fotografuje a natáčí trénink Middlesbrough. Muž sice utekl, ale nakonec byl podle fotek na klubovém webu identifikován.
Podle pravidel je totiž zakázáno 72 hodin před zápasem sledovat nebo se snažit sledovat přípravu soupeře. Southampton se navíc přiznal, že pravidla porušil také před prosincovým zápasem s Oxfordem a letos v dubnu před utkáním s Ipswichem.
Finále play off druhé anglické ligy je považováno za nejlukrativnější zápas ve světovém fotbale. Úspěšnému celku totiž v horizontu tří sezon vynese zhruba 200 milionů liber (asi 5,6 miliardy korun).