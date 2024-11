Trpký konec Messiho rekordní party. Miami vypadlo v prvním kole play off

Inter zahájil osmifinálové souboje domácím vítězstvím 1:2, ale pak prohrál stejným výsledkem v Atlantě. A třetí duel měl obdobný vývoj jako celá série. Messiho tým poslal do vedení v 17. minutě paraguayský záložník Matías Rojas, ale prakticky vzápětí Senegalec Jamal Thiaré slepenými góly v 19. a 21. minutě obstaral obrat. Po uplynutí hodiny hry Messi gólovou hlavičkou vyrovnal, ale v 76. minutě zlomil nerozhodný stav rovněž hlavou polský záložník Bartosz Slisz.

Hrdinou Atlanty, která v základní části nasbírala o 35 bodů méně (40) než noví rekordmani soutěže z Miami a do play off postoupila z předkola, byl po několika skvělých zákrocích také brankář Brad Guzan. V závěru čelili hosté ještě Messiho dvěma přímým kopům, ale obávaný argentinský exekutor standardních situací tentokrát pokaždé ztroskotal na zdi.

Lionel Messi v play off MLS.

„Hráči jsou smutní, jak by také ne, když byla taková očekávání a tým je nenaplnil. Zvykli jsme si, že cíle plníme, ale ten nejdůležitější jsme splnit nedokázali,“ řekl trenér Miami Gerardo Martino. Messiho krajan dovedl v roce 2018 k titulu v MLS právě Atlantu.

Sedmatřicetiletý Messi, který má v Miami smlouvu do konce roku 2025, se bezprostředně po utkání nevyjádřil. Jeho spoluhráč a dlouholetý souputník i z barcelonského angažmá Jordi Alba neskrýval zklamání a pozastavil se nad systémem soutěže. „Je trochu nefér. Už se to takhle dělá mnoho let, ale myslím, že by proti sobě měli nastoupit jen vítězové konferencí, aby to bylo co nejspravedlivější,“ řekl španělský obránce.

Atlanta se ve čtvrtfinále utká s Orlandem, které si postup přes Charlotte zajistilo až po penaltách. O postup se utkají také Los Angeles FC se Seattlem, LA Galaxy s Minnesotou a odehraje se také newyorské derby mezi Red Bulls a City, o jehož postupu přes Cincinnati s Pavlem Buchou v sobotu rozhodl také penaltový rozstřel. Český záložník byl jedním z neúspěšných domácích střelců, o postupu City do čtvrtfinále rozhodla až devátá série.