Pionýr, na kterého málem zapomněli. První černoch ve fotbale? Syn fantské princezny

Arthur Wharton byl prvním černošským fotbalovým profesionálem a všestranným sportovcem v dobách viktoriánské Anglie. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
Dlouho se nevědělo, kde přesně odpočívá. Hluboko pod zemí s ním zůstával po desítky let ukrytý i jeho pozoruhodný příběh. Zneuctěný, zapomenutý, jako by se snad nic z toho, co v životě dokázal, nikdy nestalo. Říká vám něco jméno Arthur Wharton?

Osmadvacátého října 1865, přesně před 160 lety se narodil. Před 95 roky zemřel.

Odvážný pionýr sportu v dobách viktoriánské Anglie, éře mimořádných společenských změn a pokroku. Jeden z prvních fotbalových profesionálů vůbec. Nejrychlejší muž planety, který jako první zaběhl 100 yardů za rovných 10 sekund. Průkopník v cyklistice, úspěšný ragbista, fenomenální kriketista.

A taky černoch, což předchozí výčet staví v kontextu tehdejších časů do úplně jiné roviny.

Často zůstával skrčený u tyče, načež bleskově vystartoval proti překvapeným střelcům a v širokém repertoáru měl i další specialitu – akrobatické houpání na břevně.

