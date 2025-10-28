Osmadvacátého října 1865, přesně před 160 lety se narodil. Před 95 roky zemřel.
Odvážný pionýr sportu v dobách viktoriánské Anglie, éře mimořádných společenských změn a pokroku. Jeden z prvních fotbalových profesionálů vůbec. Nejrychlejší muž planety, který jako první zaběhl 100 yardů za rovných 10 sekund. Průkopník v cyklistice, úspěšný ragbista, fenomenální kriketista.
A taky černoch, což předchozí výčet staví v kontextu tehdejších časů do úplně jiné roviny.
Často zůstával skrčený u tyče, načež bleskově vystartoval proti překvapeným střelcům a v širokém repertoáru měl i další specialitu – akrobatické houpání na břevně.