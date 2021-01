Český záložník Schwarz: Polský titul? Představit si to dokážu

Přesto se záložník Petr Schwarz, který se pro odchod do Polska rozhodl před dvěma a půl lety, nebrání myšlence, že by s Rakówem Czestochová po skončení jarní části letošního ročníku Ekstraklasy mohl slavit polský titul. K tomu však vede ještě dlouhá cesta. Tu Raków, po podzimu těsně druhý tým tabulky polské fotbalové ligy, začne právě dnes domácím zápasem s třetím Pogonem Štětín.

„Dokážu si představit, že titul získáme, přestože o tom nikdo nemluví. Ale na všech krocích, které se v něm dějí, je vidět že je to velký sen a cíl, zvlášť když klub letos slaví sto let od svého založení,“ říká záložník, který s fotbalem začínal v Machově na Broumovsku.

Cítí tým hodně velkou zodpovědnost poté, co po podzimu ztrácí na první Legii Varšava pouze jediný bod?

Neřekl bych, nikdo si to tady nepřipouští.Už teď to pro nás je úspěch, takže se nestresujeme tím, jak to na jaře dopadne. A ani od vedení klubu není slyšet, že musíme titul získat.

Kde se vůbec vzalo to, že klub, který byl ještě nedávno ve druhé lize, nyní hraje o titul?

Je to výsledek dobré koncepce klubu a jeho majitele, s jakou budují tým. Je to vidět i na tom, jak každý rok opravdu jdeme nahoru.

Kde se vaše cesta podle vás má zastavit?

Právě u těch nejvyšších cílů. Když se bavíme o tom, jestli někdo čekal, že po loňském desátém místě, kdy jsme byli po dvaceti letech nováčkem v Ekstraklase, můžeme být takhle nahoře, majitel řekne, že on ano. Možná to i o něčem svědčí, my hráči jsme to brali trochu s rezervou. On ale mluvil a mluví, že by jako další krok rád získal poháry.

Petr Schwarz v Polsku Do tehdy druholigového Rakówa Czestochowa přestoupil v létě 2018 z Hradce Králové, kde působil od mládežnických let a kde před téměř deseti lety poprvé nastoupil k ligovému zápasu.

Hned v první sezoně v Rakówu slavil postup do Ekstraklasy, v minulé sezoně, první mezi polskou elitou, s ním obsadil 10. místo.

V minulé sezoně nastoupil do 34 zápasů a nastřílel v nich osm branek, pět z pokutových kopů.

V letošní sezoně chyběl v zápasech Ekstraklasy v jediném zápase, ve třinácti odehraných má bilanci čtyř vstřelených branek, všechny byly z pokutových kopů.

Po podzimní části sezony, v níž kluby odehrály 14 kol, je Raków s 28 body druhý o jediný bod za Legií Varšava, třetí Pogoň Štětín má stejně bodů jako Raków, čtvrtý Slask Wroclaw už na ně pět bodů ztrácí.

Máte k tomu nakročeno, s Legií Varšava a Pogonem Štětín máte v čele tabulky už slušný náskok před ostatními. Kde se vzala ta změna k lepšímu oproti minulé sezoně?

Jsme zkušenější a otrkanější, pohlídali jsme si některé zápasy, které by nám v první sezoně možná utekly. Ale je také pravda, že některé jsme i tak v jejich závěru ztratili, třeba s Cracovií jsme dostali vyrovnávací gól na 2:2 snad až v sedmé minutě nastavení a přišli tím o dva body. Tak to ale ve fotbale je, nemá cenu litovat.

Vy jste na podzim vstřelil čtyři branky, vaši nejlepší střelci jen o jednu víc. Všechny přišly z penalt, to musíte mít velkou důvěra i sebedůvěru.

Věřím si na ně a proměňuju je, ale mohlo jich být i víc.

Jak to myslíte, vždyť žádnou neproměněnou nemáte?

V zápase na hřišti Bielsko-Biala jsem mohl proměnit tři za poločas. První dvě jsem dal, v poslední minutě jsme kopali třetí. Už jsem měl míč v ruce, že na ni půjdu, ale trenér určil, ať jde kopat někdo jiný, tak jsem mu to dobrovolně předal.

Prakticky po celou dobu svého polského angažmá v Rakówu patříte do základní jedenáctky týmu, ale uprostřed podzimu jste na pár zápasů vypadl a jen střídal. Jaký to mělo důvod?

Souviselo to s tím, že jsme se bavili o nové smlouvě, protože ta stávající mi po sezoně končí.

Jak to dopadlo?

Zatím nijak, prodlouženo nemám. Ještě se o tom budeme bavit, uvidíme, co přijde.

A možnosti?

V tuto chvíli je to těžké, doba na případné přestupy či jejich vyjednávání asi není úplně ideální. Uvidíme, jaké příležitosti se ještě v průběhu jara naskytnou.

Pak jste se do sestavy vrátil, ale se změnou. S jakou?

Stal se ze mě vlastně třetí stoper, hrál jsem z levé strany. A teď to vypadá, že jaro nejspíš odehraju také tam.

Bude to boj o titul či o postup do evropských pohárů?

To se uvidí, ale s těmi evropskými poháry to je dobře řečené. I proto, že jsme stále ve hře také v Polském poháru. V osmifinále hrajeme v únoru s Górnikem Zabrze, máme to rozjeté po dvou cestách, do Evropy to jde i po té pohárové.

A ta ligová? Začínáte se třetím Štětínem a hned týden poté vyrazíte do Varšavy k zápasu s vedoucí Legií. Co soudíte o tak těžkém vstupu do jara?

Zase musím říct, že se to nijak neřeší. Pravdou ale je, že právě tahle dvě kola mohou hodně napovědět, dokonce rozhodnout, jak to na jaře bude vypadat. Ale ani po nich nic nekončí, na každého může přijít krize a také šance pro ostatní.

Jak jste na jaro připraveni?

Snad dobře. Byli jsme na závěr přípravy dva týdny na soustředění v Turecku, shodou okolností tam, kde jsme byli i s Hradcem. Hráli jsme tam čtyři zápasy, ve třech remizovali, s moskevským Dynamem prohráli. Liga ale bude trochu něco jiného.

Společně s vámi je oporou Rakówu i stoper Petrášek, jenž má rovněž výraznou hradeckou minulost a na podzim si dokonce zahrál ze českou reprezentaci. Tehdy se ale zranil a od té doby ještě nehrál, jak je na tom?

Už trénuje, ale v Turecku s námi ještě nebyl. Měl by se v průběhu jara vrátit.

Už druhou sezonu musíte domácí zápasy hrát v poměrně vzdáleném Bielchatowě, jak to vypadá se stadionem v Czestochowé?

Staví se, ale na jaře se tam ještě hrát nebude, přestože jsme už měli. Není to jednoduché, náš klub dokonce za každý zápas, který tam na jaře neodehrajeme, bude platit pokutu.