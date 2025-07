S prasklou ledvinou šlo o minuty. Jak běžný souboj převrátil Schwarzův život

„Uvidíme, co bude,“ říká třiatřicetiletý rekonvalescent už s pokorou a hlavně nadějí, která se v uplynulých týdnech a měsících tu zvětšovala, tu zmenšovala.

Loni hrál se Slaskem o polský titul, poté si s ním zahrál předkolo Konferenční ligy. Minulá sezona ale nevycházela a Schwarz v pozici kapitána táhl vratislavský celek za záchranou.

Petr Schwarz Pochází z východočeského Machova, fotbalově vyrostl v Hradci Králové. Poslední sezony své kariéry strávil v Polsku. Odešel tam před sedmi lety do Rakówa Čenstochová, s nímž nejprve postoupil do tamní Ekstraklasy a následně s ním ve své třetí sezoně získal polský pohár. Poté se přesunul do Slasku Vratislav, kde se v následujících čtyřech sezonách vypracoval v nezastupitelnou oporu.

Nedotáhl. A ani neměl šanci, v dubnovém zápase na hřišti Cracovie Krakov přišel osudový střet. Po něm operace a od té chvíle nejistota, co bude dál.

Kvůli chybějící ledvině.

Co se, Petře, přesně stalo?

Praskla mi po jednom souboji, při kterém jsem narazil na protihráče.

Zprávy poté mluvily o úspěšné operaci. Jak to bylo?

Bylo mi řečeno, že šlo o minuty.

Vy jste ale ten zápas dohrál.

Přesně tak. Šlo o srážku s protihráčem, který si kryl míč. Já jsem mu v tom souboji vlétl někde do oblasti pánve. Bohužel jsem nebyl zpevněný a odnesla to právě ta ledvina.

Co bezprostředně následovalo?

Upadl jsem a v první chvílí se nemohl nadechnout. A potom mi spoluhráči a lékař říkali, že jsem měl divný výraz ve tváři. Takový souboj je asi trochu jako loterie a já měl smůlu, ani to nebyl faul. Ale vedli jsme, byli jsme v zápalu, do konce nějakých deset minut. Já se dal dohromady a dohrál jsem. (Slask vyhrál 4:2, ale byla to jeho poslední výhra v sezoně a sestup neodvrátila)

Kdy začaly problémy?

Po zápase jsem se ještě navečeřel, ale v autobuse se mi udělalo hodně špatně a museli mě odvézt do nemocnice. Tam následovalo vyšetření a po něm ihned převoz na operační sál, kde mi odebrali ledvinu. Prý šlo opravdu o minuty, bylo to na poslední chvíli.

A co následující dny a týdny?

Doufám, že v tuto chvíli mám nejhorší za sebou. Hlavně začátek nebyl jednoduchý, proto pro mě bylo nejdůležitější, když jsem viděl rodinu.

Fotbal asi šel hned stranou?

Vcelku pochopitelně, i když to člověk časem také začíná řešit. Jsem připravený skončit, mám svůj věk, rodinu, malé dítě... Není to jednoduché, ale jde o zdraví. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jaké budou výsledky. Zotavuji se.

Hrát s jednou ledvinou není snadné, ale jsou takové případy, v české lize například Vukadin Vukadinovič. Víte o tom?

Vím. Hned v prvních týdnech jsem podobných informací dostal spousty. Každý člověk je ale jiný a také mně to ukáže další vývoj.

Máte vůbec myšlenky na fotbal?

Po tom, co se stalo a co jsem přežil, se hlava nastavila trochu jinak. Moc ho teď nesleduji, sem tam něco. I když třeba na jaře končily evropské poháry a hrálo se mistrovství světa klubů, moc myšlenek jsem na to neměl.

Sledoval jste nedávný poslední přípravný zápas Hradce ve Vratislavi na stadionu Slasku, jehož jste stále hráčem. S jakými pocity?

Smíšenými. Byl jsem na jedné straně rád, že jsem to mohl vidět a že jsem se setkal s týmy dvou klubů, které mám v srdci asi nejvíc. Navíc jsem měl rozhovor s vedením Slasku, s nímž mám ještě na jeden rok smlouvu, a jsem po něm hodně pozitivní.

A ten horší pocit?

Že jsem nemohl hrát. O tom, že se obě mužstva v přípravě utkají, se jednalo už na jaře, kdy jsem ještě hrál. Mělo se dokonce hrát v Hradci na novém stadionu, což by pro mě byla opravdová pecka. Vrátit se do Hradce a poprvé se zahrát v nové aréně, na to jsem se opravdu těšil. Dopadlo to trochu jinak.