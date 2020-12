Začátek nic moc. Ale druhou půli už jsem si užil, glosoval Čech svůj návrat

„Sice jsem se poslední měsíce poctivě připravoval, ale zápasy jsem nehrál, takže člověk z toho rytmu vypadne,“ pokračoval Čech, sportovní ředitel Chelsea a nyní i občasný brankářský záskok, v rozhovoru, který zprostředkovala agentura Sport Invest, jež jej zastupuje.

Obnovená premiéra gólmana-funkcionáře zprvu kvůli brzy inkasovaným brankám nevypadala podle představ, ale nakonec dopadla příjemně: Chelsea zdolala v duelu výběrů do 23 let Tottenham 3:2 po obratu ve druhé půli.

Jaký jste měl po takové době pocit z vlastního výkonu?

Prvních dvacet minut tam nebyly automatismy, na které jsem byl zvyklý, protože 18 měsíců je dlouhá doba. Ale poté jsem se přizpůsobil tempu hry a pak jsem se cítil v pohodě. A druhý poločas už úplně, to mi udělalo radost. Užil jsem si ho i díky tomu, že jsem začal číst hru jako dřív. Cítil jsem se dobře.

Kdy jste se dozvěděl, že byste mohl opět vstoupit mezi tři tyče?

O možnosti, že bych mohl nastoupit, jsme se bavili od čtvrtka, kdy situace nastala. Začali jsme řešit, jak to uděláme. V pátek nebo v sobotu padlo rozhodnutí.

Naskočil jste, protože jeden gólman by chytal podruhé v krátkém intervalu a druhý je s áčkem. A také abyste si ověřil, jak na tom jste, jelikož vás Chelsea zapsala na soupisku pro anglickou ligu.

Zápas splnil účel, tohle přesně jsem potřeboval, kdy náhodou nastala nouze a musel bych nastoupit k zápasu Premier League, což by s dlouhou pauzou bylo složitější. Tohle mě nastartovalo, vrátilo mě to do zápasového rytmu.

Měl jste možnost s týmem do třiadvaceti let před utkáním alespoň potrénovat?

Kvůli covidovým bublinám a pravidlům jsem s rezervou nemohl trénovat dřív než v neděli po našem zápase na Evertonu. Připojil jsem se na předzápasový trénink, abych nacvičil taktické věci jako postavení obrany. Proběhlo to normálně a po zápase půjdu na další testy, abych se mohl vrátit do bubliny áčka.

Může váš návrat nějaké pokračování, nebo šlo opravdu jen o záskok na jediný duel?

Jak jsme avizovali, když jsem začal trénovat: je to proto, abych byl připravený pro případ, že to bude potřeba. V pondělí to potřeba bylo, takže jsem nastoupil. Do budoucna to (pokračování) v plánu není.

A jak byste zhodnotil samotné vítězné utkání?

Začátek jsme nechytili a brzo jsme prohrávali 0:2. Nedařilo se nám, co jsme si řekli, že bychom chtěli na hřišti praktikovat. Museli jsme změnit rozestavení, druhý poločas se nám podařilo aplikovat náš herní plán a dokázali jsme zápas zaslouženě otočit.

Bylo i znát, že šlo o derby, viďte?

Derby se vším všudy! Byla tam i hromadná šarvátka, červené karty, bylo jen vidět, že každý moc chce vyhrát. Jsme rádi, že jsme to byli my a posunuli jsme se do čela tabulky. Pro mě je příjemnější, že můj návrat do branky skončil vítězně.