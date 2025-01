Tondo, dej bacha na vosy. Co svému brankářskému nástupci radí Petr Čech?

Petr Čech si už nevzpomene, kde přesně se během reprezentačního srazu na jaře 2003 zapíjel mladý Kinský, ale s úsměvem prohodí: „Určitě to muselo být naveliko, když z Tondy vyrostl takový machr. To je brankář budoucnosti. Jakmile mi to čas dovolí, půjdu se na něj v Londýně podívat.“