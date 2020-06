Čech gratuloval rekordmanu Kolářovi. Brzy ho uvidíme v zahraničí, věří

Pětadvacetiletý Kolář je hvězdou ligy. Oporou Slavie, která na jeho výkonech hodně stojí. Spoluhráčům pomáhá nejen brankářským uměním, skvělými reflexy a důležitými zákroky, ale třeba i kvalitní rozehrávkou, kterou má na evropské úrovni.



„Věřím, že neřekl poslední slovo, že tohle není jeho výkonnostní strop. Pokud bude zdravý, může být ještě lepší,“ povídal slávistický trenér Jindřich Trpišovský, když Kolář minulý týden v Boleslavi vyrovnal rekord Zdeňka Jánoše a Petra Čecha v počtu vychytaných nul během jedné sezony.

O čtyři dny později se na čele žebříčku díky osmnáctému čistému kontu osamostatnil.

„Bylo zřejmé, že pokud Slavia udrží nastavený trend a bude se jí dařit, tak rekord překoná. A to se i stalo,“ podotkl Petr Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

„Aby se taková sezona vydařila, musí se sejít několik faktorů. Vlastní individuální výkon, týmová výkonnost, ale i trochu štěstí. Jsou chvíle, kdy se věci lámou, jako když soupeř zahodí jasnou šanci, trefí tyčku nebo jde míč o centimetr vedle - to jsou věci, které se ovlivnit nedají, ale samozřejmě k rekordům a k výjimečným sezonám patří,“ pokračoval.



Čech moc dobře ví, o čem mluví. Sám v Anglii pomohl v roce 2005 Chelsea k titulu čtyřiadvaceti nulami, což je dodnes platný rekord. S 202 čistými konty zároveň vévodí historickým tabulkám Premier League.

„Fotbal je hra milionu kombinací, které se na hřišti proměňují každou vteřinu, vznikají chyby, šance... Jde o to, že i kdyby byla jedna jediná střela za celý zápas, brankář musí být vždy připravený. Proto si myslím, že zásluha jde jak za brankářem, tak za týmem, protože jeden bez druhého by to zkrátka nedokázal,“ přidal Čech.

Osmatřicetiletý vítěz Ligy mistrů z roku 2012, který nyní pracuje v Chelsea jako poradce sportovního a technického úseku, je také přesvědčený, že Kolář brzy odejde ze Slavie do zahraničí. „V Lize mistrů ukázal, že se může měřit s těmi nejlepšími. Je připravený na zahraničí, co se týče kvality a výkonů. Jestli je připravený začít sám od začátku a budovat si svou pozici, to je věc druhá,“ uvedl.

„Ale podle mě připravený je a nebude to dlouho trvat. Pokud bude Slavia pokračovat v úspěších a předvádět na mezinárodní scéně dobré výkony, tak o něj v Evropě bude zájem. Už jen záleží, jakou cestu si vybere. Osobně si myslím, že ho v zahraničním týmu uvidíme brzo,“ dodal Čech.

Kolář v zimě podepsal ve Slavii vylepšenou smlouvu do roku 2024. Krátce předtím odmítl nabídku z Nice, i když o něj stál sám slavný trenér Patrick Vieira.

„Já si ale Slavii hrozně oblíbil a věřím, že klubu mám ještě hodně co dát. Věřím, že budeme spolu úspěšní jako doposud,“ vysvětlil tehdy.