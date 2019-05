Petr Čech se loučí. Deset momentů jeho kariéry, na které se nezapomene

dnes 18:59

Mohl by chytat další sezonu. Nebo dvě. Klidně do čtyřiceti let. Dál by posouval rekordy a sbíral komplimenty. Jenže Petr Čech končí. Nejen v Arsenalu, ale úplně s fotbalem. „Nic mě nezviklá,“ prohlásil.