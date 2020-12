Jsem nouzové řešení. Ale na Premier League si troufám, tvrdí Čech

Petr Čech se zdraví s fanoušky Chelsea před ligovým zápasem, tak to chodilo ještě před životem v bublinách. | foto: Profimedia.cz

Po téměř dvou letech postavil do fotbalové branky. „A do čtyř ráno jsem pak nemohl usnout, jak to ve mně pumpovalo,“ vypráví v exkluzivním rozhovoru legendární Petr Čech, jak se v pondělí večer vrátil k chytání. O den později však už zase oblékl sako, zavázal kravatu a vyrazil na ligový zápas Chelsea jako boss.