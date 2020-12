Čech zpátky v bráně Chelsea, nastoupí za rezervu proti Tottenhamu

Zprávu přinesl v neděli dopoledne renomovaný sportovní server The Athletic.

Pro Čecha by to mělo být první soutěžní utkání od 29. května 2019, kdy musel ještě v dresu Arsenalu překousnout porážku 1:4 ve finále Evropské ligy s Chelsea.

S Chelsea, s kterou byla jeho aktivní kariéra dlouhé roky pevně propojená a do které se po konci v Arsenalu vrátil coby sportovní ředitel. A nejen to.

Kvůli pandemii koronaviru ho klub v říjnu nečekaně zapsal i na soupisku pro Premier League. „V současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví,“ komentoval to tehdy.

„Pravděpodobnost, že půjdu do brány, je malá, ale mohou se někteří hráči zranit, jiní se budou muset kvůli covidu izolovat a v dnešních dnech, kdy je zápasů opravdu hodně, ta varianta může nastat,“ vysvětloval Čech.

Možná i proto si ho trenéři chtějí proklepnout v zápase tzv. Premier League 2, v níž mohou podle regulí nastoupit až čtyři hráči starší 23 let.

Čech dostane přednost před finským mladíkem Lucasem Bergströmem, jenž v sobotu zasáhl do zápasu týmu do 18 let, a klub nechce, aby šel během osmačtyřiceti hodin do brány podruhé.

Devatenáctiletý chorvatský brankář Karlo Žiger se zase momentálně připravuje s áčkem na vložené kolo Premier League, a pokud by nastoupil za rezervu, musel by následně absolvovat test na koronavirus.

Čech od loňského června působí v Chelsea coby sportovní ředitel. Úzce spolupracuje s trenérem a bývalým spoluhráčem Frankem Lampardem, probírají strategii, vybírají posily. A v posledních týdnech se potkávají i přímo na tréninkovém hřišti.



Podle informací z klubu Čech od srpna pravidelně trénuje s brankářskou skupinou prvního týmu, ve které jsou také současná jednička Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero a zmiňovaný talent Karlo Žiger.