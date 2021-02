Ať děti v Česku znovu trénují, vyzývá Čech. Ze změn v Chelsea má radost

„Atmosféra v klubu je samozřejmě pozitivní, ale práce se ani na chvíli nezastavuje. Nový trenér přinesl nový impulz, novou energii. Ale pro oslavy zatím není důvod ani prostor,“ upozorňuje Čech.

Zejména v současné těžké koronavirové době.



V Anglii platí kvůli tamní mutaci koronaviru ještě přísnější opatření než v Česku. „Jakýkoli pohyb mezi regiony je zakázaný, všechno je velmi nekompromisně kontrolováno. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se situace v nejbližších týdnech měla měnit. V Anglii se zastavil celý sport, kromě elitních soutěží se nic nehraje. Moc dobře si uvědomujeme, jaké privilegium máme,“ prohlásil bývalý český brankář.

Brzy to budou dva roky, co aktivní kariéru ukončil a po návratu z Arsenalu se stal v Chelsea členem nejužšího sportovního vedení. Práce má nad hlavu.

„Za poslední týdny jsem ani jeden den nestrávil s rodinou doma, jsem na klubu či na cestách,“ přiznává, přesto i z ostrovů bedlivě sleduje život v Česku.

„Ohledně sportu je tam situace přes mírnější opatření prakticky totožná jako v Anglii. Jsem v kontaktu s rodinou a kamarády, mnozí z nich včetně mého tchána se angažují ve sportu děti či amatérů. Cítím z nich frustraci, vidí, že online sport neplní to, co by sport pro děti plnit měl,“ řekl Čech.

„Přestože se drtivá většina trenérů a dobrovolných funkcionářů ve sportu snaží, hodina přes zoom trénink nenahradí. Tchán cítí, že touha dětí u sportu vydržet postupně klesá. Logicky hledají jiné formy zábavy, jednou z variant jsou samozřejmě počítačové hry. Je velkým otazníkem, zda se po návratu sportu ještě podaří děti přitáhnout zpět. Jsem přesvědčen, že situaci je třeba řešit hned.“

Ale jak?



„Nemám ambici mluvit do práce expertům, kteří se zabývají nastavením celospolečenských pravidel. Vyjadřuji jen názor na situaci sportu v rámci aktuálních opatření. V Anglii, kde se nemůže potkat ani širší rodina, velmi omezeny jsou cesty do zaměstnání a nemůžete jít běhat ve více než dvou lidech bez riskování přísných pokut, teď není podobná diskuze na místě,“ vysvětluje. „Ale v Česku se lidé normálně potkávají, chodí do práce, rybníky byly v posledních dnech plné bruslařů i amatérských hokejistů. V tu chvíli nevidím důvod, aby nebyly povoleny organizované tréninky pro amatéry a především děti.

„Samozřejmě venku a s jasně stanovenými pravidly včetně dodržování vzdáleností. I bez nutnosti osobního kontaktu lze venku uspořádat velmi pestrý a zajímavý trénink. Věřím, že tento krok by byl skvělý pro amatéry, děti a jejich rodiče. Jen sportující společnost může být dlouhodobě zdravá,“ doplnil Čech.

Na vzpomínky bude čas v důchodu

Před pár dny uplynulo sedmnáct let od chvíle, kdy Čech podepsal první smlouvu v Chelsea. „Ale pokud by mi nepopřáli lidé z klubu a spoustu kamarádů, vůbec bych to nezaznamenal,“ přiznává. „Stejně jako když nedávno proběhlo výročí mého prvního startu v národním týmu. Jsou to krásné vzpomínky, ale nechám si je až na důchodové období. V současné situaci na nostalgii není příliš prostor.“

Chelsea FC @ChelseaFC On the anniversary of his signing, we remember some of @PetrCech’s best Chelsea saves! https://t.co/hDLWYxQivE oblíbit odpovědět

Chelsea mu po změně trenéra v posledních týdnech opět dělá radost. Pod vedením Thomase Tuchela se londýnský klub vrátil do nejlepší čtyřky tabulky, neinkasuje, daří se mu.



„Jsem velmi rád, že příchod Thomase Tuchela je svázán s vítěznou výsledkovou šňůrou. Vždycky, když děláte změnu na trenérském postu, je to složité. Frank je spjatý s klubovou historií, i jako trenér tvrdě pracoval, ale tým bohužel nenacházel cestu ven z krize,“ objasnil Čech.

Nový začátek pod koučem Tuchelem je pro tým ze Stamford Bridge nadějný.