Terry povolal do brány Čecha. Ten v zápase celebrit inkasoval exkluzivní gól

Pozvání někdejšího spoluhráče Johna Terryho neodmítl a znovu navlékl rukavice. Bývalý český reprezentační brankář Petr Čech se v pondělí večer objevil v zápase Baller League, soutěže, v níž se potkávají bývalí fotbalisté a různé celebrity, od herců po youtubery.
Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení...

Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení jabloneckého klubu | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Petr Čech – Diamantový Fotbalista roku.
Petr Čech přebírá speciální ocenění Diamantový Fotbalista roku.
Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení...
Český brankář Petr Čech během kvalifikačního utkání proti Norsku v listopadu...
Terry šéfuje týmu 26ers, jemuž před utkáním proti Rukkas FC, který pro změnu vede filmový herec Idris Elba, vypadl brankář.

A tak Terry zavolal Čechovi, jestli náhodou nemá volno. A ten souhlasil.

Třiačtyřicetiletý bývalý gólman se udržuje ve formě, nedávno se představil i v charitativním zápase legend Chelsea proti Liverpoolu. A ačkoliv se i v pondělí večer blýskl několika povedenými zákroky, nejvíc nakonec zaujal druhý gól, který inkasoval.

EVERY SINGLE TOUCH WAS POETRY ‍

6. ledna 2026 v 17:30
Postaral se o něj Mussa Bham, jenž na levé straně hřiště nasadil prvnímu soupeři jesle, dalšího obešel elegantní kličkou, pak ještě naznačením poslal Čecha na zem, načež ho překonal krásným dloubákem a zvýšil na 2:0.

Baller League

Vznikla v Německu v roce 2024 a stojí za ní podnikatel Felix Starck spolu s fotbalisty Matsem Hummelsem a Lukasem Podolskim. Po úspěchu německé verze se loni na jaře rozjela i ta anglická, která právě teď finišuje druhou sezonu. Příští rok se projekt rozšíří i do Spojených států.

Každý tým hraje v šesti hráčích včetně brankáře a zápasy trvají 30 minut. Ligu tvoří 12 týmů, po 11 kolech postoupí nejlepší čtyři do finále.

„Gól sezony!“ prohlásil hrdě Elba.

„Uznávám, že se mu to celkem povedlo, protože to skončilo gólem. Takže jo, dobrá práce,“ smál se Čech po zápase.

Duel nakonec skončil remízou 2:2, která však Terryho mužstvu nestačila na umístění v nejlepší čtyřce a postupu do nedělního finále – 26ers skončili o bod pátí.

„Mrzí mě, že jsme nezvládli dát v závěru ještě jeden gól, protože šance jsme na to měli. Ale užil jsem si to, atmosféra byla skvělá a jsem rád, že jsem dorazil,“ hodnotil před mikrofonem televize Sky Sports.

„Chytal skvěle,“ smekl před ním Elba. „Ale Baller League je zkrátka specifická soutěž.“

Čech ukončil kariéru v roce 2019. Odchovanec Plzně do zahraničí vyrazil ze Sparty. Chytal za Rennes, pak Chelsea, s níž vyhrál Ligu mistrů či čtyři mistrovské tituly, a nakonec za Arsenal.

Děti jsem nikam netlačil. Petr Čech o rodině i studiu. A co ho na fotbale štve?

V současnosti se kromě fotbalových exhibic ukazuje i na těch hokejových, nedávno si také střihl na bicí vystoupení s kapelou Mirai.

Loni v březnu obdržel výroční ocenění Diamantový Fotbalista roku u příležitosti 60. výročí ankety fotbalové asociace. Tu Čech vyhrál celkem devětkrát a je rekordmanem. Zároveň má i nejvíce startů za národní tým (124).

Podívejte se na sestřih Petra Čecha v zápase Baller League:

One of the best to ever do it

8. ledna 2026 v 12:13
