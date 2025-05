„Končí nádherná kariéra. Měl jsem velké štěstí, co jsem mohl zažít, nečekal jsem to. Nastal čas to uzavřít,“ řekl Reina, kterého už v kariéře čeká pouze páteční zápas Serie A proti Interu Milán. Poté by se měl jako trenér ujmout týmu do 19 let v jednom ze svých předchozích klubů Villarrealu.

Odchovanec barcelonské akademie La Masia si seniorský debut odbyl v roce 2000 právě v dresu katalánského velkoklubu. V kariéře vystřídal devět klubů: nejdéle vydržel v Liverpoolu, kde v letech 2005-2013 také plnil roli brankářské jedničky. Hrál i za Villarreal, Bayern Mnichov, Neapol, AC Milán, Aston Villu a Lazio Řím.

Ve španělské reprezentaci odchytal Reina v konkurenci dlouholeté jedničky Ikera Casillase 36 zápasů. Jako dvojka byl členem generace, jež v letech 2008 až 2012 ovládla dvě mistrovství Evropy a světový šampionát v Jihoafrické republice.