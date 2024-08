Portugalský obránce Pepe ukončil v 41 letech fotbalovou kariéru

Brazilský rodák Pepe, vlastním jménem Képler Laveran Lima Ferreira, startoval na letošním Euru jako nejstarší hráč v historii kontinentálních šampionátů. Dostal sice ještě lukrativní nabídky na prodloužení kariéry ze Saúdské Arábie, nakonec se ale rozhodl skončit.

Loučí se jako jeden z největších sběratelů trofejí mezi fotbalisty. Na kontě má mimo jiné tři tituly z Ligy mistrů, tři ze španělské ligy, pět z portugalské ligy, dvakrát vyhrál mistrovství světa klubů a má zlato z mistrovství Evropy v roce 2016.

Profesionální kariéru zahájil Pepe v roce 2002 v dresu Marítima Funchal, brzy ale zamířil do Porta. Po třech letech přestoupil v roce 2007 do Realu Madrid. Za deset let odehrál za klub 334 zápasů a vypracoval se na jednoho z nejlepších obránců světa. Po ročním angažmá v Besiktasi se v roce 2019 vrátil do Porta.

V národním týmu, v němž vytvořil nerozlučnou dvojici s hvězdným Cristianem Ronaldem, odehrál za 16 let 141 zápasů.