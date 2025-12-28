Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

„Citizens“ vstupovali do minulého ročníku se čtyřmi tituly v řadě, v Premier League ale obsadili třetí místo, což je nejhorší umístění pod Guardiolou, který mužstvo vede od roku 2016.
Brzy vypadli i v Lize mistrů a Ligovém poháru, ve finále Anglického poháru zase nečekaně podlehli Crystal Palace. Další zklamání zažili na letním klubovém šampionátu, kde skončili v osmifinále.
V této sezoně si už zajistili postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů a v Ligovém poháru je čeká semifinále. V anglické lize ztrácejí dva body na vedoucí Arsenal. Na kontě mají osm soutěžních výher za sebou, z toho šest v Premier League.
„Byl to kritický moment, v Americe se to na klubovém mistrovství změnilo. Zamysleli jsme se nad sebou a hodně se bavili, změnili jsme spoustu věcí. Je to proces. Vidíte to na řeči těla, jak oslavujeme, jaké máme spojení s fanoušky. Milují brankáře, útočníky, všechny, protože cítí, že si mužstvo za tím jde a bojuje jeden za druhého,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý Guardiola po utkání 18. kola anglické ligy.
„Fanoušci přijmou, pokud hrajete špatně, ale nesmíří se s tím, když do toho nedáte srdce nebo odhodlání. To spojení mezi nimi a hráči existuje a myslím si, že trvá už mnoho měsíců,“ uvedl někdejší kouč Barcelony či Bayernu Mnichov.
O výhře Manchesteru v Nottinghamu rozhodl v 83. minutě Rayan Cherki, ofenzivní záložník se podílel i na vedoucí trefě svého celku.
„Zimní období, venkovní zápas v Nottinghamu. Vím, že paměť slábne, ale i když jsme vyhráli šest titulů v Premier League, takové typy zápasů jsou hodně časté. Máme tři body, ale jsou obrovsky důležité, zejména s ohledem na kvalitu soupeře,“ řekl Guardiola.
Nottingham prohrál v ligové fázi Evropské ligy jediný z šesti zápasů, v Premier League je ale až sedmnáctý s náskokem pěti bodů na první sestupové místo.
„Je to špičkový tým. Teď se jim sice výsledkově nedaří, ale to nic nemění na kvalitě jejich kádru a na tom, že hrají agresivně jako všechny ostatní týmy, které kdy Sean Dyche vedl,“ podotkl bývalý hráč Barcelony, AS Řím nebo Brescie.