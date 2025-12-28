Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

  14:18
Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil spoustu věcí, které stojí za současným úspěšným obdobím klubu. Řekl to na tiskové konferenci po sobotní ligové výhře 2:1 na hřišti Nottinghamu Forest. Španělský kouč si vítězství velmi cenil.
Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City | foto: Reuters

Patrik Schick běží obrat o míč Johna Stonese z Manchesteru City.
Kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City se raduje ze svého gólu.
Obránce Joško Gvardiol z Manchesteru City střílí hlavou gól v utkání proti...
Phil Foden z Manchesteru City proniká mezi hráči Bournemouthu.
„Citizens“ vstupovali do minulého ročníku se čtyřmi tituly v řadě, v Premier League ale obsadili třetí místo, což je nejhorší umístění pod Guardiolou, který mužstvo vede od roku 2016.

Brzy vypadli i v Lize mistrů a Ligovém poháru, ve finále Anglického poháru zase nečekaně podlehli Crystal Palace. Další zklamání zažili na letním klubovém šampionátu, kde skončili v osmifinále.

Jako vylézt na Everest bez kyslíku. Al-Hilál skolil City: důkaz saúdského zlepšení?

V této sezoně si už zajistili postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů a v Ligovém poháru je čeká semifinále. V anglické lize ztrácejí dva body na vedoucí Arsenal. Na kontě mají osm soutěžních výher za sebou, z toho šest v Premier League.

„Byl to kritický moment, v Americe se to na klubovém mistrovství změnilo. Zamysleli jsme se nad sebou a hodně se bavili, změnili jsme spoustu věcí. Je to proces. Vidíte to na řeči těla, jak oslavujeme, jaké máme spojení s fanoušky. Milují brankáře, útočníky, všechny, protože cítí, že si mužstvo za tím jde a bojuje jeden za druhého,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý Guardiola po utkání 18. kola anglické ligy.

Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool

„Fanoušci přijmou, pokud hrajete špatně, ale nesmíří se s tím, když do toho nedáte srdce nebo odhodlání. To spojení mezi nimi a hráči existuje a myslím si, že trvá už mnoho měsíců,“ uvedl někdejší kouč Barcelony či Bayernu Mnichov.

O výhře Manchesteru v Nottinghamu rozhodl v 83. minutě Rayan Cherki, ofenzivní záložník se podílel i na vedoucí trefě svého celku.

„Zimní období, venkovní zápas v Nottinghamu. Vím, že paměť slábne, ale i když jsme vyhráli šest titulů v Premier League, takové typy zápasů jsou hodně časté. Máme tři body, ale jsou obrovsky důležité, zejména s ohledem na kvalitu soupeře,“ řekl Guardiola.

Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City

Nottingham prohrál v ligové fázi Evropské ligy jediný z šesti zápasů, v Premier League je ale až sedmnáctý s náskokem pěti bodů na první sestupové místo.

„Je to špičkový tým. Teď se jim sice výsledkově nedaří, ale to nic nemění na kvalitě jejich kádru a na tom, že hrají agresivně jako všechny ostatní týmy, které kdy Sean Dyche vedl,“ podotkl bývalý hráč Barcelony, AS Řím nebo Brescie.

18. kolo

17. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 18 13 3 2 33:11 42
2. Manchester CityManchester City 18 13 1 4 43:17 40
3. Aston VillaAston Villa 18 12 3 3 29:19 39
4. LiverpoolLiverpool 18 10 2 6 30:26 32
5. ChelseaChelsea 18 8 5 5 30:19 29
6. Manchester UnitedManchester Utd. 18 8 5 5 32:28 29
7. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrentfordBrentford 18 8 2 8 28:26 26
10. FulhamFulham 18 8 2 8 25:26 26
11. EvertonEverton 18 7 4 7 18:20 25
12. BrightonBrighton 18 6 6 6 26:25 24
13. Newcastle UnitedNewcastle 18 6 5 7 23:23 23
14. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
15. BournemouthBournemouth 18 5 7 6 27:33 22
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 18 5 3 10 18:28 18
18. West HamWest Ham 18 3 4 11 19:36 13
19. Burnley FCBurnley 18 3 3 12 19:34 12
20. WolverhamptonWolves 18 0 2 16 10:39 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

