Možná si titul zaslouží i další. Guardiola čelí krizi: Na tohle Anglie čeká

Ne, snad si nemyslíte, že by se jeden z nejlepších trenérů historie jen tak lehce vzdal.

„Všechno je jednou poprvé,“ mrknul holohlavý kouč na reportéra, jenž mu na připomněl nepříjemnou pravdu. Guardiola ještě nikdy v kariéře neprohrál čtyři soutěžní duely v řadě. Tedy až do soboty, kdy jeho svěřenci podlehli 1:2 na nabitém Amex Stadium.

„Lidé se teď stále častěji platí, jestli je tohle konec naší éry. Vím, že si to mnozí opravdu ze srdce přejí a čekají na to, protože jsme toho za poslední roky dokázali a vyhráli opravdu mnoho. Ale musíme to zlomit,“ pokračoval třiapadesátiletý kouč.

Manchester City poprvé od roku 2021 v anglické lize ztratil duel, v němž po poločase vedl.

Poprvé rovněž v domácí soutěži nebodoval, když se trefil norský střelecký přízrak Haaland. Ten otočku v posledních minutách těžce nesl, vztekal se po inkasovaných gólech a při potyčce na konci za flígr držel domácího stopera Van Heckeho.

Utkání Manchesteru City s Brightonem skončilo potyčkou mezi Erlingem Haalandem a Janem Paulem van Heckem (na zemi).

Od snadného vítězství v Lize mistrů nad Spartou angličtí šampioni porazili jen poslední Southampton, navíc těsně 1:0. Od té doby vypadli z Ligového poháru s Tottenhamem (1:2), padli v lize v Bournemouthu (0:2), dostali za uši od Sportingu Lisabon (1:4) a teď narazili také v Brightonu (1:2).

Čtyři venkovní zápasy, čtyři porážky.

Ihned po reprezentační přestávce City hostí Tottenham, v Lize mistrů vyzvou nizozemský Feyenoord a pak je čeká duel na stadionu vedoucího Liverpoolu, který jim v sobotu večer v tabulce odskočil už na rozdíl pěti bodů.

„Těžký program. Ale můžeme ho zvládnout, pokud se nám vrátí marodi,“ je přesvědčený Guardiola.

V Brightonu mu kromě dlouhodobě zraněného Rodriho scházeli stopeři Dias se Stonesem či křídelníci Grealish, Doku a Bobb. A protože další obránci Aké a Akanji byli připravení pouze na lavičce, do hry už podruhé v řadě musel i devatenáctiletý odchovanec Simpson-Pusey, který přitom ještě před dvěma týdny hrál v juniorské Lize mistrů za výběr do 19 let proti Spartě.

„I tohle je součást sportu. Nemůže být všechno pořád jen prozářené sluncem,“ namítá Guardiola. „Co jsme za poslední roky nejen v Anglii zvládli, je neuvěřitelné. Nemůžeme ovšem v Premier League neustále vítězit v příštích padesáti letech.“

„Ale co je pro mě asi nejvíc zarážející? Kam se v posledních týdnech vytratila účinnost presinku, která Manchester City v posledních letech vždycky zdobila,“ zamýšlel se v pořadu BBC Match of The Day oblíbený expert Micah Richards.

Právě on byl u toho, když City ještě v předarabské éře prohrálo naposledy čtyři soutěžní utkání v řadě. Psal se rok 2006 a jemu bylo osmnáct let.

I Guardiola teď vidí: „Bohužel nejsme schopni udržet stejnou úroveň našeho výkon po celých devadesát minut. V Brightonu jsme odehráli výbornou první půli, ale rytmus jsme následně ztratili. Snad si během reprepauzy vyčistíme hlavy. A hlavně potřebujeme, aby se kluci vrátili fit.“

Guardiola načal v Manchesteru City už devátou sezonu, po které vyprší jeho stávající kontrakt. Zatím neoznámil, jestli bude chtít dál pokračovat. V průběhu říjnové reprezentační přestávky však i kvůli komerčním povinnostem vyrazil do Abú Zabí, kde měl prostor i pro diskusi s majitelem klubu, šejkem Mansúrem.

Média v Anglii v té souvislosti připomínají, že v posledních dvou případech Guardiola prodlužoval svůj kontrakt v Manchesteru vždy v listopadu, ať už to bylo v roce 2020 nebo o dva roky později. Něco podobného se tak v rámci začínající reprezentační přestávky nabízí také nyní.

Nebo je to přece jen předčasná úvaha?

Záležet může i na tom, jak City obstojí v kauze údajného porušování finančních pravidel. První slyšení před příslušnými orgány odstartovala v polovině září a právě i případný trest může mít na další kroky úspěšného trenéra vliv.

Po sérii čtyř porážek v řadě jde však přece jen o vedlejší téma.

Manchester City ze všeho nejvíc potřebuje zabrat, aby se v boji o další anglický titul neztratil ještě před Vánoci.