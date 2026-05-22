Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

„Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není, prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas,“ uvedl pětapadesátiletý Guardiola, který má s druhým celkem končící Premier League smlouvu ještě na rok.
Přesto média o jeho odchodu už nějaký čas spekulovala. „Nic netrvá věčně, kdyby ano, tak tady zůstanu. Věčné budou moje vzpomínky, lidé a láska, kterou k Manchesteru City cítím,“ dodal.
S fanoušky se Guardiola rozloučí v sobotu v posledním kole anglické ligy doma proti Aston Ville. Před startem nového ročníku by ho podle médií měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
Guardiola přišel do City před sezonou 2016/2017 a s klubem získal 20 trofejí. Vedle titulů a úspěchu v Lize mistrů přidal tři triumfy v Anglickém poháru, pět v Ligovém poháru. Třikrát ovládl anglický Superpohár, jednou evropský a jednou mistrovství světa klubů.