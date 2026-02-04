Odpovídal před odvetou Ligového poháru proti Newcastlu, kterou City hrají ve středu večer.
„Víte, za deset let je to poprvé, co se mě na takovou otázku někdo ptá,“ byl pětapadesátiletý Guardiola až překvapený před reportérem serveru The Athletic.
Těžko však říct, jestli si o ní přímo schválně neříkal, když to byl původně on, kdo o globálních problémech začal hovořit.
Nejdřív navázal na víkendovou remízu 2:2 s Tottenhamem, kdy se rozhořčený záložník Rodri obořil na sudí. Guardiola rozhodčí kárat nechtěl a prohlásil, že otázka formy je problém, se kterým se musejí vypořádat sami.
|
Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní
A pak trochu náhodně odbočil.
„Já vidím, co jsme měli udělat líp. Každý to dneska může vidět. Nikdy předtím v lidské historii nic takového nebylo. Nikdy. Teď máme záběry přímo před očima. Pořád. Třeba jako konflikt v Gaze, na Ukrajině nebo v Súdánu. A mě to bolí, když umírají nevinní lidé,“ gestikuloval.
„Všechno se děje přímo před námi. Chcete to vůbec vidět? Je to náš problém. Problém lidstva,“ pokračoval. „Nakonec jsou to pořád jen obrázky, žádná interpretace dobré hry, špatné hry, jestli jsme měli nasadit toho nebo tamtoho hráče,“ vrátil se zpět k fotbalu.
Načež zazněla ona otázka z úvodu, která mířila i na to, že Guardiola minulý týden vystoupil v Barceloně na propalestinském koncertě.
Podívejte se na záznam tiskové konference trenéra Guardioly:
„Existuje vůbec někdo, kdo tyhle záběry vidí a nic to s ním nedělá? Je dobře, že se ptáte, protože to vypadá, že ve fotbale se tyhle věci nesmí řešit,“ zakroutil hlavou.
„To není otázka názoru, dobra a zla. Když zabíjíte tisíce nevinných lidí, trápí mě to. Mám mnoho přátel z různých zemí, ale když musíte kvůli svému přesvědčení zabíjet, omlouvám se, ale vždycky se tomu postavím. Vždycky tam budu,“ zdůraznil Guardiola, který je podobnými prohlášeními proslulý.
Kromě onoho barcelonského koncertu například loni v červnu v projevu po převzetí čestného titulu na univerzitě v Manchesteru řekl: „To, co vidíme v Gaze, je velmi bolestivé. Nejde o ideologii, jde o lásku k životu a péči o blízké. Můžete si vybrat a promluvit, když na tom nejvíce záleží.“
V listopadu zase propagoval zápas mezi katalánským a palestinským národním týmem, který popsal jako „výzvu k solidaritě na počest více než čtyř set palestinských sportovců, kteří byli zavražděni v Gaze“.
„Chápete, že lidstvo je dnes na takové úrovni, že běžně létá na měsíc, můžeme v podstatě cokoli. A stejně zabíjíme. Proč? Za jakou cenu? Pardon, ale tohle mě trápí. Vždycky se proti tomu ozvu. O spravedlnosti se musí mluvit, jinak se nic nezmění,“ řekl Guardiola a navázal nedávnými incidenty v USA s federálními agenty ICE.
„Podívejte se, co se stalo v Americe, kde zemřeli Renee Goodová a Alex Pretti. Jeden z nich byl zdravotník. Představte si, kdyby tady v Anglii šest chlapů zakleklo někoho ze záchranky, šup na zem a pak prásk. Jak tohle můžete bránit?“ znovu se španělský trenér rozhněval.
|
Muž zastřelený v Minneapolisu se nepokusil agenty zavraždit, uvedl Trump
Server The Athletic zároveň upozorňuje, že sám Guardiola pracuje pro klub vlastněný šejky ze Spojených arabských emirátů, což je země problematická nedodržováním lidských práv. Na otázky kolem SAE ale trenér dlouhodobě odpovídá spíš vyhýbavě: „Každá země si může sama určit to, jakým způsobem chce žít.“
„Neexistuje perfektní společnost. Ani já nejsem perfektní. Nikdo není. Ale musíme pracovat na tom, abychom všichni žili na lepším místě,“ uzavřel Guardiola.