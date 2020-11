Byl lepší Pelé, nebo Maradona? Snad si zahrajeme v nebi, řekl brazilský fenomén

Jejich kariéry se protnuly jen krátce v roce 1977. Pelé končil, v říjnu tři týdny před svými sedmatřicátinami odehrál poslední ehibiční zápas za New York Kosmos.

V únoru tenkrát šestnáctiletý Maradona debutoval za národní mužstvo, César Menotti mu dal osmadvacet minut v přípravném utkání proti Maďarsku.

Když byl Maradona koncem osmdesátých let na vrcholu, začalo se psát a mluvit o jejich srovnání. Do té doby nebylo pochyb, že Pelé je králem.

Tak kdo byl nejlepším fotbalistou všech dob? Pelé, nebo Maradona?

Ani pamětníci, kteří viděli hrát oba, se tak úplně neshodnou, byť se většina příklání k Pelému.

Tři tituly mistrů světa, tisíc gólů. Jenže také hrával v jiné nesrovnatelné době, měl kolem sebe kvalitnější spoluhráče.

A vidíte, zase jen spekulace. Teď je dejme stranou. Maradona, ač o dvacet let a týden mladší, zemřel.

„Smutná zpráva. Ztratil jsem skvělého přítele a svět ztratil legendu,“ vzkázal Pelé prostřednictvím svého instragramového účtu.

„Je zapotřebí toho říct mnoho, ale zatím řeknu jen jedno: Bůh dej sílu tvé rodině.“

Pomůže při jejich srovnání snad tato známá věta: Pelé byl jen jeden, Maradona byl druhý Pelé.

„Nemám rád výraz druhý Pelé. Pelé jsem přece jenom já. A Maradona? Byl to opravdu fenomenální hráč. Je ale velké neštěstí, že svět tohoto fotbalistu ztratil kvůli drogám. Myslím, že všichni bychom měli prosit Boha, aby mu pomohl,“ říkal Pelé v říjnu 2000 při návštěvě Prahy, kde se rozhodl oslavit své šedesátiny.

Proč právě v Praze?

„Československo jsem měl vždycky rád, mám tady dobré přátele. A pak, musel jsem přece dát na manželku, která tu byla asi před pěti lety, ještě než jsme se poznali. Prahu si zamilovala a strašně si přála podívat se sem se mnou. A tak když jsme probírali, kde strávit mé narozeniny, tohle město rychle a bezkonkurenčně zvítězilo.“

Šedesát bylo letos Maradonovi. Krátce po nich zkolaboval a musel podstoupit operaci mozku. Zdálo se, že se úspěšně zotavuje, když ve středu v podvečer přišla z Argentina černá zpráva. „Dnes zemřel fotbal.“

A ještě trochu k dohadům o tom, kdo byl nejlepší fotbalista na světě. Kdo nezažil éru Pelého či Maradony, přísahal by, že jím je Lionel Messi, Argentincův krajan.

S tím však nechoďte na Pelého.

„Nic ve zlém, ale aby se Messi mohl stát Pelém nové éry, musel by dosáhnout na Pelého úspěchy. To nijak nesouvisí s rivalitou mezi Brazílií a Argentinou. Messi by potřeboval tři tituly mistra světa nebo tisíc nastřílených gólů,“ prohlásil nedávno Pelé, přezdívaný Král.

Tak si vyberte.