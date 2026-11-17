Portugalský trenér si Českou republiku i místní povahu tak oblíbil, že by se do ní jednou rád vrátil. Zajímal se o něj dokonce Baník Ostrava, kde měl v létě převzít B-tým a v budoucnu se s ním počítalo i k prvoligovému celku. „Najednou změnili názor a od té doby už se nikdo neozval,“ přibližuje 49letý kouč.
Už jste měl možnost mluvit s majitelem vašeho nového klubu N’Golem Kantém?
Ještě ne. Všechno se to seběhlo docela rychle, takže jsem s ním ještě nemluvil. Znám ho zatím jen jako skvělého hráče.
Vitron hraje druhou belgickou ligu. Má Kanté ambice postoupit v budoucnu mezi elitu?
O tom nevím. Aktuálně je cílem stabilizovat klub ve druhé lize. Víc o jeho dlouhodobější filozofii zatím nevím.
Pro jakéhokoliv trenéra je nepřijatelné, aby mu manažer diktoval sestavu.