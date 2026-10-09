Pavlenka má za sebou operaci ramene. Český brankář bude chybět několik měsíců

Vedle Pavlenky se stejné operaci podrobil i švédský křídelník Taha Ali. „Jiří Pavlenka a Taha Ali úspěšně podstoupili operaci po vykloubení ramene. Oba hráči se cítí dobře a nyní zahajují rehabilitační program,“ uvedl řecký klub. Podle webu sport.cz by měl chybět Pavlenka chybět tři měsíce.
Čtyřiatřicetiletý Pavlenka posílil tehdy úřadujícího mistra PAOK před dvěma lety po konci angažmá v bundesligových Brémách. V první neúplné sezoně působil především jako dvojka, výrazně více příležitostí dostal v minulém ročníku, o řadu zápasů však přišel kvůli zranění. Aktuální sezonu zahájil jako jednička, s mužstvem neuspěl v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy.
Do Brém přišel 196 centimetrů vysoký rodák z Hlučína v roce 2017 z pražské Slavie a šest let byl týmovou jedničkou. V dresu Werderu absolvoval 221 utkání. Klubu zůstal věrný i po sestupu z nejvyšší soutěže v roce 2021 a pomohl mu k okamžitému návratu. Pavlenka má za sebou i 21 startů v české reprezentaci.