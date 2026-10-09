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Pavlenka má za sebou operaci ramene. Český brankář bude chybět několik měsíců

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  18:57
Brankář PAOKu Soluň Jiří Pavlenka

Brankář PAOKu Soluň Jiří Pavlenka | foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

PAOK před zápasem Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv, uprostřed brankář Jiří...
Brankář Jiří Pavlenka přiletěl spolu s českou reprezentací do Albánie.
Brankář Jiří Pavlenka z Werderu Brémy se marně snaží zasáhnout proti střele...
Brankář Brém Jiří Pavlenka (1) nestačí na kolínského útočníka Davieho Selkea (v...
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Fotbalový brankář Jiří Pavlenka podstoupil operaci po vykloubení ramene a čeká ho několikaměsíční rekonvalescence. Na sociální síti X o tom informoval jeho klub PAOK Soluň.

Vedle Pavlenky se stejné operaci podrobil i švédský křídelník Taha Ali. „Jiří Pavlenka a Taha Ali úspěšně podstoupili operaci po vykloubení ramene. Oba hráči se cítí dobře a nyní zahajují rehabilitační program,“ uvedl řecký klub. Podle webu sport.cz by měl chybět Pavlenka chybět tři měsíce.

Čtyřiatřicetiletý Pavlenka posílil tehdy úřadujícího mistra PAOK před dvěma lety po konci angažmá v bundesligových Brémách. V první neúplné sezoně působil především jako dvojka, výrazně více příležitostí dostal v minulém ročníku, o řadu zápasů však přišel kvůli zranění. Aktuální sezonu zahájil jako jednička, s mužstvem neuspěl v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy.

Do Brém přišel 196 centimetrů vysoký rodák z Hlučína v roce 2017 z pražské Slavie a šest let byl týmovou jedničkou. V dresu Werderu absolvoval 221 utkání. Klubu zůstal věrný i po sestupu z nejvyšší soutěže v roce 2021 a pomohl mu k okamžitému návratu. Pavlenka má za sebou i 21 startů v české reprezentaci.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 130.00
  • 11.00
  • 1.04
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 25.00
  • 5.00
  • 1.20
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.06
  • 8.50
  • 60.00
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 50.00
  • 6.80
  • 1.09
Písek vs. Plzeň BFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 5.60
  • 1.56
  • 3.70
Dortmund vs. BrémyFotbal - 5. kolo - 9. 10. 2026:Dortmund vs. Brémy //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:30
  • 1.36
  • 5.63
  • 8.27
Program a výsledky
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