Šulc už kvůli zranění vynechal čtvrteční zápas Lyonu v Evropské lize na hřišti Hoffenheimu. Podle médií nenastoupí pětadvacetiletý český fotbalista v pondělním odloženém šlágru na stadionu mistrovského Paris Saint-Germain ani v dalších zápasech v tomto kalendářním roce.
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Kvůli potížím s kolenem také Šulc vstoupil později do sezony. Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března.
Vedle Lyonu může Šulc chybět i české reprezentaci, kterou v listopadu čekají zbývající dva zápasy Ligy národů doma proti Španělsku a Chorvatsku.