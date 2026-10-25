Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šulc podle L’Équipe letos dohrál, kvůli menisku přijde i o reprezentaci

Autor: ,
  11:48
Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace. | foto: Manon CruzReuters

Ofenzivní záložník Pavel Šulc se hlásí o aut při zápase Ligy národů s...
Český záložník Pavel Šulc
Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a...
Pavel Šulc z Lyonu v utkání s Toulouse.
6 fotografií
Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační záložník má problémy s meniskem.

Šulc už kvůli zranění vynechal čtvrteční zápas Lyonu v Evropské lize na hřišti Hoffenheimu. Podle médií nenastoupí pětadvacetiletý český fotbalista v pondělním odloženém šlágru na stadionu mistrovského Paris Saint-Germain ani v dalších zápasech v tomto kalendářním roce.

Hložek dal gól Lyonu, Coufalovi vyšel aut. Schick v Evropské lize nastoupil s páskou

Kvůli potížím s kolenem také Šulc vstoupil později do sezony. Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března.

Vedle Lyonu může Šulc chybět i české reprezentaci, kterou v listopadu čekají zbývající dva zápasy Ligy národů doma proti Španělsku a Chorvatsku.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Slavia B vs. ProstějovFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Slavia B vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Slovácko B vs. UničovFotbal - 13. kolo - 25. 10. 2026:Slovácko B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.01
  • 3.78
  • 1.75
Karviná B vs. HraniceFotbal - 13. kolo - 25. 10. 2026:Karviná B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 2.24
  • 3.49
  • 2.30
Jablonec B vs. Teplice BFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Jablonec B vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.01
  • 19.00
  • 60.00
Hradec Králové B vs. Most/SoušFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Hradec Králové B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.17
  • 5.20
  • 35.00
Sparta B vs. PísekFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Sparta B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 50.00
  • 5.80
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Šulc podle L’Équipe letos dohrál, kvůli menisku přijde i o reprezentaci

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační...

25. října 2026  11:48

OBRAZEM: Teplický halloween. „Boží“ dres oblékla i moderátorka, lidi děsila jeptiška

Fanoušci Teplic v halloweenském dresu.

Halloween při ligovém utkání. Na teplických fotbalových Stínadlech se to během sobotní bitvy s brněnským Artisem hemžilo kostlivci či dýněmi, občerstvení prodávala hororová jeptiška a v kotli fandil...

25. října 2026  10:39

Hvězda je z formy. Kouč o Provodovi: Nemá dynamiku. Asi chyba, že hrál od začátku

Slávista Lukáš Provod (vlevo) a Denis Donát z Mladé Boleslavi

Před třemi měsíci přebíral cenu pro nejlepšího hráče uplynulé sezony. Co se děje s Lukášem Provodem v té aktuální? „Nedaří se mu, nemá sportovní formu, nemá akceleraci a dynamiku, na kterou byl...

25. října 2026  9:30

Drchal před zápasem s Plzní: Kluci na zápas s Kovym jistě něco vypíšou

Pardubický Václav Drchal hlavičkuje proti jablonecké přesile.

Je tam víc vazeb, než by vás na první dobrou možná napadlo. Před nedělním utkáním pardubických fotbalistů v Plzni, který se na západě Čech odehraje od 18 hodin, stojí za to připomenout pár věcí,...

25. října 2026  9:20

Sparťan v bráně deptal Eden. Vteřiny tu letí rychleji, říkal Vorel, sudího i tak chválil

Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel v zápase s Teplicemi.

Rozhodčí ještě ani nepískl do píšťalky a on už dostával sodu. Slávistický kotel, pod který napochodoval v prvním poločase, spustil nenávistné pokřiky vůči Spartě, kde byl Vojtěch Vorel od přípravek....

25. října 2026  7:37

Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá

Matěj Radosta pálí, zasahuje Richard Kašík.

Otrávili se z jídla, ale návrat do ligy si otrávit nenechali. Někteří fotbalisté Artisu Brno během jedné krušné noci ztratili až tři kilogramy váhy, po vynucené přestávce však navázali na úspěšnou...

25. října 2026  6:24

City poprvé prohrálo a Arsenal toho využil, Tottenham ovládl derby proti Chelsea

Zklamaní fotbalisté Manchesteru City po prohře s Aston Villou

Čtyřmi zápasy pokračovalo 8. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester City prohrál na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratil body. Arsenal porazil Everton 2:0 a bodově se tak dotáhl na čelo tabulky....

24. října 2026  13:20,  aktualizováno  21:12

Dostal pásku a dal gól. Ale mrzí nás, že přišel pozdě, litoval slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

V 85. minutě si od Tomáše Holeše převzal kapitánskou pásku a minutu nato vstřelil vyrovnávací gól. „Já jsem ani nevěděl, že ji dostanu. Holi mi ji předal a nějak jsem to nevnímal. Dal jsem hned gól,...

24. října 2026  21:11

Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe

Michal Cupák se raduje z gólu, kterým Zlín vyrovnal v domácím zápase s Olomoucí...

Na ten okamžik čekal dlouho – od prvního března, kdy dvěma zásahy srazil Plzeň. Teď Michal Cupák svým gólem zajistil Zlínu ve fotbalové Chance Lize proti Olomouci druhý bod v sezoně. „Dlouho jsem měl...

24. října 2026  20:39

Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

Slávističtí fotbalisté podruhé za sebou v Chance Lize jen remizovali. Ve 12. kole vydolovali bod z utkání s Mladou Boleslaví, která v Edenu dlouho vedla 1:0 po gólu Šuberta. Domácí měli ve druhé půli...

24. října 2026,  aktualizováno  20:01

Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok

Brněnský útočník Daniel Vašulín přechází přes Davida Lischku z Bohemians.

Společně zažili trenérské začátky v nižších soutěžích, studovali zaráz trenérskou licenci a dokonce spolu bydleli na pokoji. Teď proti sobě stojí v první lize a dobře vědí, že jeden druhého jen tak...

24. října 2026  18:26

Zlín – Olomouc 1:1, Cupák využil početní výhodu, na první výhru však tým dál čeká

Sestřih zápasu
Olomoucký záložník Marko Soldo s míčem před Milošem Kratochvílem ze Zlína

Fotbalisté Zlína remizovali ve 12. kole s Olomoucí 1:1 a získali teprve druhý bod v sezoně. Po klidném prvním poločase se hned po přestávce trefil hostující Sejk, který se zbavil bránícího Mbatshiho...

24. října 2026  14:59,  aktualizováno  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×