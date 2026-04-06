Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

„Zatím nevíme, s doktory jsem ještě nemluvil. Myslím, že v pondělí budeme vědět více. Uvidíme, zda je to něco vážnějšího,“ řekl Fonseca pro klubovou televizi.
Šulc se vrátil do hry před dvěma týdny po měsíční absenci způsobené problémy se stehnem. Dle jeho gest a komunikace s doktory na hřišti je pravděpodobné, že si zranění buď obnovil, nebo ho trápí jiný svalový problém.
Nejlepší střelec Lyonu si poranil stehno 22. února proti Štrasburku. Následně vynechal pět soutěžních utkání a Olympique upadl do výsledkové krize, aktuálně čeká už devět zápasů na vítězství.
Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil
Šulc se vrátil do hry těsně před baráží o mistrovství světa, v níž pomohl vyřadit Irsko i Dánsko. I díky němu si česká reprezentace v létě zahraje na šampionátu teprve podruhé v samostatné historii.