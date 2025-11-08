Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Autor: ,
  17:20
Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem titulu a vítězem Ligy mistrů to řekl trenér Paulo Fonseca, ale neupřesnil, jak vážné potíže českého fotbalisty jsou.
Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC. | foto: Reuters

Otavio z Paris FC se snaží obrat o míč Pavla Šulce z Lyonu.
Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem a Adamem Karabecem (druhý a třetí zprava)...
Pavel Šulc v ráži. Proti Paris FC skórval dvakrát během sedmi minut.
Radost českých krajánků. Pavel Šulc (vpravo) objímá Adama Karabce po gólu Lyonu...
27 fotografií

Šulc je v nominaci na nadcházející zápasy národního týmu, který se sejde v pondělí v Praze. Ve čtvrtek čeká reprezentaci přípravné utkání se San Marinem v Karviné, o čtyři dny později zakončí zápasem s Gibraltarem v Olomouci kvalifikaci mistrovství světa.

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Šulc ve čtvrtek nastoupil v Evropské lize na hřišti Betisu Sevilla, kde při porážce Lyonu 0:2 odehrál závěrečných 26 minut.

Po letním příchodu z Plzně se mu daří hlavně ve francouzské lize, kde dal v 11 zápasech pět gólů a patří mezi nejlepší střelce soutěže. Lyon je v tabulce šestý, na PSG ztrácí čtyři body.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
West Ham vs. BurnleyFotbal - 11. kolo - 8. 11. 2025:West Ham vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 130.00
  • 800.00
Everton vs. FulhamFotbal - 11. kolo - 8. 11. 2025:Everton vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Sevilla vs. OsasunaFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2025:Sevilla vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
  • 5.40
  • 30.00
Marseille vs. BrestFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2025:Marseille vs. Brest //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.03
  • 17.00
  • 60.00
Artis Brno vs. Slavia BFotbal - 16. kolo - 8. 11. 2025:Artis Brno vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.20
  • 5.80
  • 14.00
Ostrava vs. JablonecFotbal - 15. kolo - 8. 11. 2025:Ostrava vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
8. 11. 18:00
  • 2.90
  • 3.29
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Souček skóruje a vyrovnává Bergerův rekord. United zachránili remízu

Sledujeme online
Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Pořádné drama přinesl úvodní duel sobotního programu 11. kola Premier League. Tottenham po obratu směřoval k vítězství nad Manchesterem United, ale po De Ligtově gólu v nastavení berou oba týmy bod...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  17:38

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

ONLINE: Baník - Jablonec, hosté se mohou vyhoupnout zpět do čela tabulky

Sledujeme online
Jablonecký brankář Jan Hanuš vyráží balon před kopačkou ostravského útočníka...

Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte...

8. listopadu 2025  17:30

Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem...

8. listopadu 2025  17:20

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Aktualizujeme
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:04

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Aktualizujeme
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka.

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  16:59

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.