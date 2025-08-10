Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano ho před pár dny představil jako Pawla Šulce. Polák? Kdepak. Žádný Pawel z Wólki Wielki. Ale Pavel z Toužimi.
Nyní si tenhle 24letý fotbalový chytrolín zvyká na nové adrese. Do životopisu, kde má z minulé sezony 15 gólů a 9 asistencí, přidává další řádek.
Už v sobotu může naskočit do úvodního kola francouzské Ligue 1 na půdě Lens. V lize byl jeho klub šestý, čeká ho tudíž i Evropská liga. Byť to ještě nedávno vypadalo všelijak.
Olympique Lyon je pořád značka, co má zvuk a šmrnc. Navzdory škraloupu dluhů.
Lyon se musí dívat do méně proslulých lig: do české, chorvatské... Víc na východ. Musí hospodařit rozumně a přivádět hráče, které ještě může zpeněžit.