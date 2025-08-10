Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Fotogalerie 52

Pavel Šulc pózuje po přestupu do Lyonu. | foto: Olympique Lyonnais

Lucie Macháčová
Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s Pavlem Šulcem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano ho před pár dny představil jako Pawla Šulce. Polák? Kdepak. Žádný Pawel z Wólki Wielki. Ale Pavel z Toužimi.

Nyní si tenhle 24letý fotbalový chytrolín zvyká na nové adrese. Do životopisu, kde má z minulé sezony 15 gólů a 9 asistencí, přidává další řádek.

Už v sobotu může naskočit do úvodního kola francouzské Ligue 1 na půdě Lens. V lize byl jeho klub šestý, čeká ho tudíž i Evropská liga. Byť to ještě nedávno vypadalo všelijak.

Olympique Lyon je pořád značka, co má zvuk a šmrnc. Navzdory škraloupu dluhů.

Lyon se musí dívat do méně proslulých lig: do české, chorvatské... Víc na východ. Musí hospodařit rozumně a přivádět hráče, které ještě může zpeněžit.

Lazar van Parijsfrancouzský novinář

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Hradec Králové B vs. ZápyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Hradec Králové B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 2.89
  • 3.72
  • 1.81
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Olomouc B vs. Slovácko BFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Olomouc B vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 1.25
  • 5.70
  • 5.00
Zbrojovka Brno B vs. Polanka n/OFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Zbrojovka Brno B vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 1.33
  • 4.32
  • 5.34
Karviná B vs. Frýdek-MístekFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Karviná B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:15
  • 3.00
  • 3.95
  • 1.68
Zlín B vs. BlanskoFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Zlín B vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:30
  • 1.56
  • 4.07
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s...

10. srpna 2025

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Kovář debutoval v nizozemské lize výhrou 6:1, s Eindhovenem zvládl i druhý zápas

Brankář Matěj Kovář má za sebou úspěšnou premiéru v nizozemské fotbalové lize. S Eindhovenem vyhrál v úvodním kole nad Spartou Rotterdam vysoko 6:1, českého reprezentanta překonal jen Tunisan Sajfalá...

9. srpna 2025  23:16

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Vitík vstřelil v přípravě první gól za Boloňu, gratuloval mu i Immobile

Sice pouze v přátelském utkání, ale fotbalový reprezentant Martin Vitík už vstřelil svůj první gól v dresu italské Boloně. Někdejší sparťanský stoper rozhodl o vítězství svého týmu v sobotním...

9. srpna 2025  20:13

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka

Ligový nováček na prvním místě. Fotbalový Zlín potřetí od začátku sezony zvítězil, tentokrát přehrál 3:2 soupeře z Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži zůstává neporažený a v neúplné tabulce odskočil...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:21

Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži....

9. srpna 2025  11:20

Konflikt zažehnán. Ter Stegen má v Barceloně zpět kapitánskou pásku

Barcelona a brankář Marc-André ter Stegen urovnali spor, který mezi klubem a fotbalistou vznikl kvůli lékařské zprávě o zranění německého reprezentanta. Třiatřicetiletý gólman v pátek nakonec její...

9. srpna 2025  10:55

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.