Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Autor: ,
  23:31
Fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zranil. Ve francouzské lize střídal už ve 28. minutě, fotbalisté Lyonu pak bez něj podlehli Štrasburku 1:3 a přišli sedmizápasovou vítěznou šňůru. Jak je Šulcovo zranění vážné, zatím není známo. Už za měsíc hraje Česko baráž o mistrovství světa a Šulc je jedním z důležitých hráčů reprezentace.
Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru. | foto: Profimedia.cz

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice
Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.
Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.
Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.
8 fotografií

Šulc byl v úvodní půlhodině zápasu dvakrát ošetřován, přičemž se držel za zadní stranu pravého stehna.

Ve 28. minutě už nemohl český reprezentant pokračovat a na hřišti jej nahradil dánský záložník Nartey. Štrasburk otevřel skóre o devět minut později. Diego Moreira ukázal svůj fotbalový um a milimetrovým obloučkem přes hostující obranu dostal Goda do stoprocentní šance, kterou dvaadvacetiletý útočník nepohrdl.

Sedm minut po přestávce pak sám Moreira zvýšil na 2:0. Lyon těsně před uplynutím hodiny hry vykřesal naději gólem Tolissa, ale sedm minut před koncem přišla penalta pro domácí po faulu Maty a Panichelli z 11 metrů definitivně rozhodl o výhře Štrasburku.

Olympique zůstal na třetím místě s pětibodovým náskokem na čtvrtou Marseille, jež v pátek prohrála v Brestu 0:2.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Fiorentina vs. PisaFotbal - 26. kolo - 23. 2. 2026:Fiorentina vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
23. 2. 18:30
  • 1.65
  • 3.97
  • 5.35
Boloňa vs. UdineseFotbal - 26. kolo - 23. 2. 2026:Boloňa vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
23. 2. 20:45
  • 1.89
  • 3.50
  • 4.39
Everton vs. Manchester Utd.Fotbal - 27. kolo - 23. 2. 2026:Everton vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
23. 2. 21:00
  • 3.81
  • 3.93
  • 1.95
Alavés vs. GironaFotbal - 25. kolo - 23. 2. 2026:Alavés vs. Girona //www.idnes.cz/sport
23. 2. 21:00
  • 2.45
  • 3.03
  • 3.45
Atlético vs. BruggyFotbal - - 24. 2. 2026:Atlético vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
24. 2. 18:45
  • 1.37
  • 5.30
  • 7.85
Newcastle vs. KarabachFotbal - - 24. 2. 2026:Newcastle vs. Karabach //www.idnes.cz/sport
24. 2. 21:00
  • 1.14
  • 9.30
  • 17.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?

Sparťanský brankář Jakub Surovčík během zápasu v Plzni.

Jestli byl před týdnem, kdy narychlo zaskočil za zraněného Vindahla, za hrdinu, teď možná povýšil do role superhrdiny. Sparťanský brankář Jakub Surovčík, ten druhý vzadu, kterému kvůli předchozím...

22. února 2026  22:11

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.

Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí....

22. února 2026  21:21

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

22. února 2026  20:27

Janotka na tribuně, záskok slavil první výhru: Tepovka? Ve vyšších otáčkách

Olomoucký útočník Jásir dal gól svému bývalému klubu. Branku proti Teplicím...

Do roka a skoro do dne si Ivo Gregovský zopakoval svůj záskok v roli hlavního trenéra prvoligové fotbalové Olomouce. A tentokrát už s vítězstvím, před odvetou play off Konferenční ligy povzbuzujícím...

22. února 2026  20:07

Arsenal deklasoval Tottenhamu, Krejčí byl vyloučen a jeho tým prohrál

Český obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu ve dostává červenou kartu po...

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí dostal první červenou kartu v anglické lize, Wolverhampton poté inkasoval v závěru a utkání 27. kola na Crystalu Palace prohrál 0:1. Vedoucí Arsenal v derby na...

22. února 2026  14:50,  aktualizováno  19:39

Ostrava - Ml. Boleslav 0:0, při premiéře kouče Smetany gól neplatil, další nepadl

Ostravský Chaluš (vlevo) ve vzdušném souboji se Solomonem Johnem z Mladé...

Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu s Mladou Boleslaví hráli bez branek a zůstávají předposlední. Domácí poprvé vedl nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po...

22. února 2026  15:10,  aktualizováno  17:34

Teplice - Olomouc 1:3, šílené chyby, rozjetí hosté dali tři góly už do půle

Olomoucká Jásir (vlevo) zvedá ruce na omluvu poté, co skóroval v Teplicích, kde...

První gól po sedmi minutách, druhý za dalších osm minut a třetí po půlhodině. Olomoučtí fotbalisté si v neděli do Teplic přenesli formu z týdne, kdy v úvodním kole play off Konferenční ligy jasně...

22. února 2026  15:08,  aktualizováno  17:30

Bohemians - Dukla 1:0, první výhra doma od září, gól dal Čermák z penalty

Radost fotbalistů Bohemians v zápase proti Dukle, střelcem byl Aleš Čermák.

Fotbalisté Dukly na příčku zajišťující záchranu mají už čtyřbodovou ztrátu. V 23. kole poslední tým tabulky podlehl na Bohemians 0:1. Ti vyhráli podruhé za sebou a posunuli se na desátou příčku....

22. února 2026  12:30,  aktualizováno  15:03

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Masopust zpátky v Edenu: Bál jsem se, že budu naměkko. Chorý? Nebylo to příjemné

Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s...

Tušil, že ho čeká dojemný návrat. Po necelých šesti letech v Edenu jako soupeř. Navíc s předzápasovým ceremoniálem, během kterého přijímal gratulace za svůj třístý ligový start. „Bál jsem se, že budu...

22. února 2026  10:17

Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...

22. února 2026  8:59

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...

22. února 2026  7:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.