Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Šulc byl v úvodní půlhodině zápasu dvakrát ošetřován, přičemž se držel za zadní stranu pravého stehna.
Ve 28. minutě už nemohl český reprezentant pokračovat a na hřišti jej nahradil dánský záložník Nartey. Štrasburk otevřel skóre o devět minut později. Diego Moreira ukázal svůj fotbalový um a milimetrovým obloučkem přes hostující obranu dostal Goda do stoprocentní šance, kterou dvaadvacetiletý útočník nepohrdl.
Sedm minut po přestávce pak sám Moreira zvýšil na 2:0. Lyon těsně před uplynutím hodiny hry vykřesal naději gólem Tolissa, ale sedm minut před koncem přišla penalta pro domácí po faulu Maty a Panichelli z 11 metrů definitivně rozhodl o výhře Štrasburku.
Olympique zůstal na třetím místě s pětibodovým náskokem na čtvrtou Marseille, jež v pátek prohrála v Brestu 0:2.