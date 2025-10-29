Podrobnosti připravujeme...
Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...
AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil
Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...
Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič
Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...
Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka
Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...
Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili
Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...
Nevídané. Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto Kott žádá: Snižte mu trest
Nevídáno, neslýcháno. Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal...
Kerbr chválil týmový výkon Slavie, zaujal ho talent Hellebrand. Co je se Staňkem?
Po třech bezgólových remízách v řadě konečně skórovali. A hned čtyřikrát. Fotbalisté Slavie odjížděli ve středu ze Zlína s postupem do čtvrtfinále domácího poháru a jednoznačným vítězstvím 4:0, na...
Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela
Slavia i Plzeň jsou ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru. Oba elitní kluby ve středečních zápasech splnily roli favoritů. Slávisté po dlouhé době dali gól, ve Zlíně pak ve druhé půli přidali...
Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží
Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela...
Nejlepší fotbalové akademie světa: Ve stovce figuruje Sparta, Slavia i Žilina
Pražští rivalové Sparta a Slavia figurují v žebříčku 100 nejlepších fotbalových akademií světa, který zveřejnilo Mezinárodní centrum pro sportovní studie (CIES). Určující pro pořadí byl index, který...
Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu
Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.
Krčík o střelecké fazoně: Rád vyrážím dopředu. Od trenérů to mám povolené
Čtyři góly v minulých pěti prvoligových zápasech. Takovou bilanci má Dávid Krčík. S pěti trefami je v tomto ročníku ligy spolu s Abdallahem Gningem zatím nejlepší střelec fotbalistů MFK Karviná....
Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vyprávějí o životě lídrů
Do vyhřátého skyboxu těsně za střídačkami na Letné si nechají donést kávu, malé espresso a trochu větší macchiato. Ještě než se v černých koženkových křesílkách pustí do řeči, převléknou se do...
Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval
S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...
Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?
Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...
Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice
Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...
Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu
Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...