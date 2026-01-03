Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku

Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.
V sobotu Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.
Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.
45+4. M. Coulibaly
38. Šulc
57. Šulc
79. Abner
Hrádecký (11. Köhn) – Salisu, Kehrer (C), Mawissa (33. K. Ouattara) – Teze, M. Coulibaly, Golovin (77. Idumbo), Henrique – Akliouche, Balogun, Biereth (77. Ilenikhena).
Greif – Kluivert, Mata, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso (C) (90+2. Satriano), Morton, Abner (81. Mangala) – Merah (65. Tessmann) – A. Moreira, Šulc (81. Karabec).
Aladji Bamba, Brunner, Dier, Michal, Touré.
Descamps – Hateboer, Barišić, de Carvalho, Ghezzal.
7. Kehrer, 78. Balogun
35. Mata, 70. Kluivert
70. M. Coulibaly
Rozhodčí: Camus – Sidi Yakoub, Prudhon
54. Wahi
13. Panichelli
Dupé – Clauss, Bah, Peprah Oppong, Bard – Ndombèlé – Everton (69. Samed), Sanson (C) – Cho, Sofján Diop, Gouveia (46. Wahi).
Penders – Høgsberg, Doukouré (C), Chilwell – A. Ouattara, el-Murábet, Barco, D. Moreira – Enciso, Panichelli, Godo (67. Amo-Ameyaw).
Żelazowski – Bouard, Mantsounga, Nguene, Z. Diallo, Brignone, Youssouf.
Johnsson – A. Sylla, Páez, Amougou, Nzingoula, Sobol, Lemaréchal, Luís.
4. Peprah Oppong
35. Doukouré
Rozhodčí: Turpin – Evrard, Pages
Rozhodčí: Wattellier – Mugnier, Parinet le Tellier