Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku

  19:53
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru. | foto: Profimedia.cz

Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.

V sobotu Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.

Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 17:00
AS Monaco AS Monaco : Olympique Lyon Olympique Lyon 1:3 (1:1)
Góly:
45+4. M. Coulibaly
Góly:
38. Šulc
57. Šulc
79. Abner
Sestavy:
Hrádecký (11. Köhn) – Salisu, Kehrer (C), Mawissa (33. K. Ouattara) – Teze, M. Coulibaly, Golovin (77. Idumbo), Henrique – Akliouche, Balogun, Biereth (77. Ilenikhena).
Sestavy:
Greif – Kluivert, Mata, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso (C) (90+2. Satriano), Morton, Abner (81. Mangala) – Merah (65. Tessmann) – A. Moreira, Šulc (81. Karabec).
Náhradníci:
Aladji Bamba, Brunner, Dier, Michal, Touré.
Náhradníci:
Descamps – Hateboer, Barišić, de Carvalho, Ghezzal.
Žluté karty:
7. Kehrer, 78. Balogun
Žluté karty:
35. Mata, 70. Kluivert
Červené karty:
70. M. Coulibaly
Červené karty:

Rozhodčí: Camus – Sidi Yakoub, Prudhon

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 19:00
zápas probíhá
OGC Nice OGC Nice : RC Štrasburk RC Štrasburk 1:1 (0:1)
Góly:
54. Wahi
Góly:
13. Panichelli
Sestavy:
Dupé – Clauss, Bah, Peprah Oppong, Bard – Ndombèlé – Everton (69. Samed), Sanson (C) – Cho, Sofján Diop, Gouveia (46. Wahi).
Sestavy:
Penders – Høgsberg, Doukouré (C), Chilwell – A. Ouattara, el-Murábet, Barco, D. Moreira – Enciso, Panichelli, Godo (67. Amo-Ameyaw).
Náhradníci:
Żelazowski – Bouard, Mantsounga, Nguene, Z. Diallo, Brignone, Youssouf.
Náhradníci:
Johnsson – A. Sylla, Páez, Amougou, Nzingoula, Sobol, Lemaréchal, Luís.
Žluté karty:
4. Peprah Oppong
Žluté karty:
35. Doukouré

Rozhodčí: Turpin – Evrard, Pages

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 21:05
Lille Lille : Stade Rennes Stade Rennes 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Wattellier – Mugnier, Parinet le Tellier

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Racing LensLens 17 13 1 3 31:13 40
2. Paris Saint-GermainPSG 16 11 3 2 35:14 36
3. Olympique MarseilleMarseille 16 10 2 4 36:15 32
4. LilleLille 16 10 2 4 33:20 32
5. Olympique LyonLyon 17 9 3 5 25:17 30
6. Stade RennesRennes 16 7 6 3 27:24 27
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 16 7 2 7 25:20 23
8. ToulouseToulouse 17 6 5 6 24:22 23
9. AS MonacoMonaco 17 7 2 8 27:30 23
10. AngersAngers 16 6 4 6 17:18 22
11. Stade BrestBrest 16 5 4 7 21:27 19
12. FC LorientLorient 16 4 6 6 19:28 18
13. OGC NiceNice 16 5 2 9 19:29 17
14. Paris FCParis FC 16 4 4 8 21:29 16
15. Le HavreLe Havre 16 3 6 7 13:22 15
16. AJ AuxerreAuxerre 16 3 3 10 14:25 12
17. NantesNantes 16 2 5 9 14:28 11
18. FC MétyMéty 16 3 2 11 17:37 11

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

