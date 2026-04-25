Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu 1:1. Adam Karabec chyběl v nominaci na zápas. Další reprezentant Adam Hložek vyléčil lýtko a po čtyřměsíční pauze odehrál půlhodinu za rezervu Hoffenheimu v třetí německé soutěži.

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice | foto: Profimedia.cz

Krátce po Šulcově příchodu na trávník šel Lyon podruhé v utkání do vedení zásluhou Tolissa, který dal devátý gól v tomto ligovém ročníku. Lepší bilanci v mužstvu Olympique má jen Šulc s 11 brankami.

O pět minut později se znovu trefil autor úvodního lyonského gólu Ukrajinec Jaremčuk, jenž skóroval potřetí od únorového příchodu na hostování z Olympiakosu Pireus.

Auxerre, které bojuje o záchranu, v závěru už jen snížilo. Lyon se po třetí výhře za sebou dostal na třetí místo o tři body před Lille, které nastoupí v neděli proti FC Paříž.

Francouzská Ligue 1
31. kolo 25. 4. 2026 15:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : AJ Auxerre AJ Auxerre 3:2 (1:1)
Góly:
19. Jaremčuk
66. Tolisso
71. Jaremčuk
Góly:
35. Diomandé
88. Okoh
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Abner – Mangala (34. Tessmann), Morton (58. Šulc) – Endrick (77. Kluivert), Merah (58. Tolisso), A. Moreira – Jaremčuk (77. Tagliafico).
Sestavy:
De Percin – Senaya (59. L. Sy), Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu (C), Danois – Faivre (75. Ahamada), Namaso (75. Mara), Oppegaard (59. Akpa) – Sinayoko (75. Casimir).
Náhradníci:
Descamps – Ghezzál, Hateboer, Nartey.
Náhradníci:
Negrel – L. Coulibaly, Dioussé, Sierralta.
Žluté karty:
41. Merah, 89. Kluivert
Žluté karty:
52. Namaso, 84. Mensah

Rozhodčí: Buquet – Luczynski, Ocak

Hložek znovu v akci, ale brzy střídal

Hložek nastoupil po čtyřech měsících do zápasu, ale na hřišti dlouho nepobyl. Odehrál půlhodinu za rezervu Hoffenheimu, pak byl střídán. Domácí tým, v jehož základní sestavě byl i dvacetiletý český útočník Yannick Eduardo, podlehl Ingolstadtu 0:3.

Třiadvacetiletý hráč byl mimo hru od začátku roku, kdy si na tréninku poranil lýtko. V posledních dnech už se vrátil do téměř plného tréninku s týmem a trenér prvního mužstva Christian Ilzer v pátek prohlásil, že si v závěru sezony ještě může zahrát.

Se zdravotními problémy se Hložek potýká opakovaně, v této bundesligové sezoně naskočil jen do tří utkání. Kvůli zranění lýtka přišel i o březnové play off o mistrovství světa, v němž národní tým přes Irsko a Dánsko postoupil na šampionát v Severní Americe.

Tipsport - partner programu

31. kolo

Angers vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
25.4. 19:00
  • 12.20
  • 6.69
  • 1.25
Toulouse vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
25.4. 21:05
  • 4.44
  • 4.21
  • 1.77
FC Lorient vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
26.4. 15:00
  • 2.24
  • 3.70
  • 3.21
Stade Rennes vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
26.4. 17:15
  • 1.42
  • 5.01
  • 7.79
Paris FC vs. Lille //www.idnes.cz/sport
26.4. 17:15
  • 4.04
  • 3.78
  • 1.93
Le Havre vs. FC Méty //www.idnes.cz/sport
26.4. 17:15
  • 1.64
  • 4.02
  • 5.72
Olympique Marseille vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
26.4. 20:45
  • 1.47
  • 4.86
  • 6.31

32. kolo

RC Štrasburk vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
3.5. 17:00
  • 2.32
  • 3.35
  • 2.96
Paris Saint-Germain vs. FC Lorient //www.idnes.cz/sport
3.5. 17:00
  • 1.23
  • 6.58
  • 10.10
Paris FC vs. Stade Brest //www.idnes.cz/sport
3.5. 17:00
  • 2.12
  • 3.35
  • 3.37
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 29 21 3 5 65:25 66
2. Racing LensLens 30 20 3 7 60:32 63
3. Olympique LyonLyon 31 17 6 8 48:32 57
4. LilleLille 30 16 6 8 49:34 54
5. Stade RennesRennes 30 15 8 7 52:41 53
6. Olympique MarseilleMarseille 30 16 4 10 58:40 52
7. AS MonacoMonaco 30 15 5 10 52:45 50
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 29 12 7 10 46:37 43
9. FC LorientLorient 30 10 11 9 40:44 41
10. Paris FCParis FC 30 9 11 10 40:46 38
11. Stade BrestBrest 30 10 8 12 41:47 38
12. ToulouseToulouse 30 10 7 13 41:42 37
13. AngersAngers 30 9 7 14 26:40 34
14. Le HavreLe Havre 30 6 12 12 25:38 30
15. OGC NiceNice 30 7 8 15 34:56 29
16. AJ AuxerreAuxerre 31 5 10 16 27:42 25
17. NantesNantes 30 4 8 18 25:49 20
18. FC MétyMéty 30 3 6 21 27:66 15

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

