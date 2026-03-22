Šulc se naladil na baráž, při návratu do sestavy dal gól. Lyon však s Monakem padl

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc při návratu do sestavy skóroval, Lyon však v 27. kole francouzské ligy ztratil vedení a podlehl doma Monaku 1:2. Olympique čeká na ligové vítězství už pět zápasů, Monako naopak uspělo pošesté v řadě a na svého dnešního soupeře, který je čtvrtý, ztrácí už jen bod.

Pavel Šulc po své první trefě za Lyon v Evropské lize. | foto: Reuters

Šulc se vrátil do základní sestavy po svalovém zranění, které jej vyřadilo ze hry téměř na měsíc. Olympique během jeho absence ani jednou nezvítězil.

Plzeňský odchovanec znovu potvrdil svou důležitost pro tým, když si tři minuty před poločasem našel volné místo ve vápně a po Endrickově přihrávce poslal Lyon do vedení.

Monako však do druhého dějství vlétlo s daleko větší vervou a krátce po uplynutí hodiny hry srovnalo trefou Aklioucheho. Vyrovnávací gól hosty ještě povzbudil a o deset minut později Balogun z penalty dokonal obrat. Lyon se v závěru snažil získat alespoň bod, jeho snahu ale otupil obránce Tagliafico, jenž fauloval Camaru a byl vyloučen.

I přes oslabení si domácí v nastavení dokázali vypracovat tlak a Šulc byl blízko druhému gólu. V rozhodujícím okamžiku mu ale míč zůstal pod nohou a monacká obrana stačila jeho následnou střelu zblokovat.

Francouzská Ligue 1
27. kolo 22. 3. 2026 15:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : AS Monaco AS Monaco 1:2 (1:0)
Góly:
42. Šulc
Góly:
62. Akliouche
72. Balogun
Sestavy:
Greif – Hateboer (85. Kango), Mata, Niakhaté, Tagliafico – Mangala (85. Tessmann), Merah (68. Nartey) – Endrick, Tolisso (C), A. Moreira (85. M. Fofana) – Šulc.
Sestavy:
Hrádecký – Kehrer, Zakaria (C), Faes – Teze, L. Camara, Aladji Bamba (46. M. Coulibaly), Adingra (74. Mawissa) – Akliouche (85. Diatta), Golovin (63. Fati) – Balogun (85. Biereth).
Náhradníci:
Descamps – Abner, Karabec, Ghezzál, de Carvalho.
Náhradníci:
Köhn – Dier, Idumbo, K. Ouattara.
Žluté karty:
73. Fonseca (hlavní trenér)
Žluté karty:
40. Golovin, 53. Faes, 86. Diatta
Červené karty:
73. Maciel (asistent trenéra), 89. Tagliafico
Červené karty:
89. Pocognoli (hlavní trenér)

Rozhodčí: Letexier – Rahmouni, Auger.

Francouzská Ligue 1
27. kolo 22. 3. 2026 17:15
zápas probíhá
Stade Rennes Stade Rennes : FC Méty FC Méty 0:0 (-:-)
Sestavy:
Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Blas, Rongier, M. Camara – Nordin, Lepaul, Szymański.
Sestavy:
P. Sy – Kouao, S. Sané, Yegbe, Colin – Gbamin, Alpha Touré – B. Sarr, Deminguet, Citaišvili – H. Diallo.
Náhradníci:
Silistrie – Ajt-Búdlál, Cissé, Embolo, G. Kamara, Seidu, at-Taamarí, Zabirí, Nagida.
Náhradníci:
Ba, Fischer – Abuašvili, Ballo-Touré, Kvilitaia, Mbala, Mboula, Michal, Munongo.
Francouzská Ligue 1
27. kolo 22. 3. 2026 17:15
zápas probíhá
Olympique Marseille Olympique Marseille : Lille Lille 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rulli – Weah, Balerdi, Medina, Palmieri – Højbjerg (C), Kondogbia – Greenwood (18. Nwaneri), Timber, Paixão – Aubameyang.
Sestavy:
Özer – Meunier, Ngoy, Mándí (C), Verdonk – Bouaddi, bin Tálib – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.
Náhradníci:
de Lange – Abdellí, Egan-Riley, Gújrí, Nádir, Nnadi, Pavard, Traorè.
Náhradníci:
Bodart – Alexsandro, Baret, Broholm, Diaoune, Edjouma, Giroud, Mbemba, Perraud.
Žluté karty:
13. Greenwood
Žluté karty:
1. Ngoy, 13. Haraldsson, 13. Verdonk

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu

Francouzská Ligue 1
27. kolo 22. 3. 2026 17:15
zápas probíhá
Paris FC Paris FC : Le Havre Le Havre 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trapp – Mbow, Coppola, Sangui – Camara, Munetsi, Lees-Melou (C), Simon – Ikoné, Immobile, Matondo.
Sestavy:
Diaw – Négo, Seko, Sangante (C), Koffi – Gourna-Douath, Ebonog, Búfál, Ndiaye – Mambimbi, Soumaré.
Náhradníci:
Nkambadio – da Silva, de Smet, Kolodziejczak, López, Cafaro, Koleosho, Geubbels, Gory.
Náhradníci:
Mpasi – Pembélé, Khadra, Kíštá, Mosengo, Doucouré, Obougou, Samatta, Kyeremeh.

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages

Francouzská Ligue 1
27. kolo 22. 3. 2026 20:45
Nantes Nantes : RC Štrasburk RC Štrasburk 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Vernice – Gonçalves de Araújo, Mouysset.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 26 19 3 4 58:22 60
2. Racing LensLens 27 19 2 6 54:24 59
3. Olympique MarseilleMarseille 26 15 4 7 53:33 49
4. Olympique LyonLyon 26 14 5 7 40:27 47
5. LilleLille 26 13 5 8 40:33 44
6. AS MonacoMonaco 26 13 4 9 45:37 43
7. Stade RennesRennes 26 12 7 7 43:37 43
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 26 10 7 9 40:31 37
9. ToulouseToulouse 27 10 7 10 38:32 37
10. FC LorientLorient 27 9 10 8 37:41 37
11. Stade BrestBrest 27 10 6 11 34:39 36
12. AngersAngers 27 9 5 13 24:37 32
13. Paris FCParis FC 26 6 10 10 29:41 28
14. Le HavreLe Havre 26 6 9 11 20:32 27
15. OGC NiceNice 27 7 6 14 32:52 27
16. AJ AuxerreAuxerre 27 5 7 15 22:36 22
17. NantesNantes 25 4 5 16 22:42 17
18. FC MétyMéty 26 3 4 19 25:60 13

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Tottenham prohloubil krizi, ani West Ham nestíhal. Sunderland otočil derby

Hráči Aston Villy slaví gól Johna McGinna proti West Hamu.

Trápení fotbalistů Tottenhamu pokračuje. Ve 31. kole Premier League nestačil v důležitém zápase na Nottingham (0:3). Další tým ze spodku West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě padl na Aston Ville...

22. března 2026  17:14

RETRO: To ještě hráli krýči a pískali umpiři. První předchůdce ligy začal před 130 lety

Premium
První dochovaná fotografie slávistické jedenáctky, rok 1898. V horní řadě...

Kdepak liga, ta byla tenkrát ještě daleko. Ale první organizovaná soutěž fotbalistů v českých zemích už ano. Možná byla nepodařená, ale přelomová rozhodně. A právě v neděli uplyne 130 let od prvního...

22. března 2026

Zaváhání favoritů. Everton vyškolil Chelsea, Liverpool podlehl Brightonu

Fotbalisté Evertonu slaví trefu v utkání proti Chelsea.

Liverpool na úvod sobotního programu 31. kola anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2. V boji o pohárové příčky zaváhala i Chelsea, která prohrála s Evertonem 0:3. Fulham zvítězil nad Burnley...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  22:58

Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Patrik Schick se prosazuje v utkání s Heidenheimem.

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize dvakrát skóroval, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se v obou případech trefil hlavou a...

21. března 2026  18:07,  aktualizováno  21:10

Opava se dotahuje na druhé místo. Artis nestačil na Ústí, prohrálo také Táborsko

Radost opavských fotbalistů po gólu v utkání s Příbramí.

Fotbalisté třetí Opavy se po výhře 3:1 nad Jihlavou v 20. kole druhé ligy přiblížili v tabulce na jeden bod druhému Táborsku, které doma podlehlo 1:2 Kroměříži. Druhou porážku v tomto týdnu si...

21. března 2026  18:49,  aktualizováno  20:59

Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Kdo je kometa Rancová?

Denisa Rancová a Aneta Pochmanová slaví gól v derby.

Jsou blízko. Pořádně blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. Fotbalistky Sparty v sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl...

21. března 2026  17:24

Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...

S kamarádkou sedává blízko hřiště, úplně na středu. „To abych viděla na vše důležité. Lavičky jsou přímo přede mnou, a tak mám perfektní přehled o tom, co se děje,“ popisuje neslyšící fanynka...

21. března 2026  11:20

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

21. března 2026  10:58

Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti...

Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem...

21. března 2026  9:05

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

