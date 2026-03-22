Šulc se naladil na baráž, při návratu do sestavy dal gól. Lyon však s Monakem padl

Šulc se vrátil do základní sestavy po svalovém zranění, které jej vyřadilo ze hry téměř na měsíc. Olympique během jeho absence ani jednou nezvítězil.
Plzeňský odchovanec znovu potvrdil svou důležitost pro tým, když si tři minuty před poločasem našel volné místo ve vápně a po Endrickově přihrávce poslal Lyon do vedení.
Monako však do druhého dějství vlétlo s daleko větší vervou a krátce po uplynutí hodiny hry srovnalo trefou Aklioucheho. Vyrovnávací gól hosty ještě povzbudil a o deset minut později Balogun z penalty dokonal obrat. Lyon se v závěru snažil získat alespoň bod, jeho snahu ale otupil obránce Tagliafico, jenž fauloval Camaru a byl vyloučen.
I přes oslabení si domácí v nastavení dokázali vypracovat tlak a Šulc byl blízko druhému gólu. V rozhodujícím okamžiku mu ale míč zůstal pod nohou a monacká obrana stačila jeho následnou střelu zblokovat.
42. Šulc
62. Akliouche
72. Balogun
Greif – Hateboer (85. Kango), Mata, Niakhaté, Tagliafico – Mangala (85. Tessmann), Merah (68. Nartey) – Endrick, Tolisso (C), A. Moreira (85. M. Fofana) – Šulc.
Hrádecký – Kehrer, Zakaria (C), Faes – Teze, L. Camara, Aladji Bamba (46. M. Coulibaly), Adingra (74. Mawissa) – Akliouche (85. Diatta), Golovin (63. Fati) – Balogun (85. Biereth).
Descamps – Abner, Karabec, Ghezzál, de Carvalho.
Köhn – Dier, Idumbo, K. Ouattara.
73. Fonseca (hlavní trenér)
40. Golovin, 53. Faes, 86. Diatta
73. Maciel (asistent trenéra), 89. Tagliafico
89. Pocognoli (hlavní trenér)
Rozhodčí: Letexier – Rahmouni, Auger.
Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Blas, Rongier, M. Camara – Nordin, Lepaul, Szymański.
P. Sy – Kouao, S. Sané, Yegbe, Colin – Gbamin, Alpha Touré – B. Sarr, Deminguet, Citaišvili – H. Diallo.
Silistrie – Ajt-Búdlál, Cissé, Embolo, G. Kamara, Seidu, at-Taamarí, Zabirí, Nagida.
Ba, Fischer – Abuašvili, Ballo-Touré, Kvilitaia, Mbala, Mboula, Michal, Munongo.
Rulli – Weah, Balerdi, Medina, Palmieri – Højbjerg (C), Kondogbia – Greenwood (18. Nwaneri), Timber, Paixão – Aubameyang.
Özer – Meunier, Ngoy, Mándí (C), Verdonk – Bouaddi, bin Tálib – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.
de Lange – Abdellí, Egan-Riley, Gújrí, Nádir, Nnadi, Pavard, Traorè.
Bodart – Alexsandro, Baret, Broholm, Diaoune, Edjouma, Giroud, Mbemba, Perraud.
13. Greenwood
1. Ngoy, 13. Haraldsson, 13. Verdonk
Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu
Trapp – Mbow, Coppola, Sangui – Camara, Munetsi, Lees-Melou (C), Simon – Ikoné, Immobile, Matondo.
Diaw – Négo, Seko, Sangante (C), Koffi – Gourna-Douath, Ebonog, Búfál, Ndiaye – Mambimbi, Soumaré.
Nkambadio – da Silva, de Smet, Kolodziejczak, López, Cafaro, Koleosho, Geubbels, Gory.
Mpasi – Pembélé, Khadra, Kíštá, Mosengo, Doucouré, Obougou, Samatta, Kyeremeh.
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages
Rozhodčí: Vernice – Gonçalves de Araújo, Mouysset.