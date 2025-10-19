Jsem frustrovaný. Góly bych klidně vyměnil za výhru, litoval Šulc po své show

Jenom škoda, že nemělo tříbodovou příchuť. Lyon totiž útočil na první místo, které drží Paris St. Germain. Kdyby uspěl, o bod by hegemona posledních let přeskočil.
„Proto jsem vyloženě frustrovaný, když budu mluvit upřímně. Zasloužili jsme si aspoň remízu,“ řekl Šulc pro klubový web.
Jeho výkon tak zastíní například neproměněná penalta Maitlanda-Nilese, sám si pak vyčítal ještě jednu příležitost z posledních minut.
„Té lituji, byl bych mnohem šťastnější, kdybych mohl svůj úspěch vyměnit za ten týmový, protože o to jde především,“ vyčítal.
ŠUUUUULC! 🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) October 18, 2025
Po rohu Adama Karabce si našel míč ve vápně a hlavou ho poslal přesně tam, kam patří. 💥#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/DzGSp51nbB
Když těsně před odehranou půlhodinou doklepl do brány hlavou prodloužený míč, byl radostí bez sebe. Roztáhl ruce a utíkal k rohovému praporku, kde už čekal krajan Adam Karabec, s nímž se pořádně pevně objali.
Právě bývalý sparťan centroval z rohu, na přední tyči balon prodloužil Kluivert až k někdejšímu záložníkovi Plzně.
České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili
„V ofenzivě jsme to měli složité, protože proti pětičlenné obraně jsme neměli moc místa na vymýšlení útoků,“ líčil Šulc.
Podruhé se prosadil až v páté minutě nastavení, kdy opět hlavou doklepl centr ze strany.
Šulc podruhé! 🎯— Nova Sport (@novasport_cz) October 18, 2025
V závěru utkání ještě zmírnil porážku Lyonu v Nice a připsal si tak druhou branku v zápase.#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/65D9ut4wcA
„Z téhle prohry se budeme muset poučit a také tak učiníme,“ vyhlásil na závěr.
S tím souhlasil i asistent trenéra Jorge Maciel: „Při pohledu na statistiky si můžeme leccos vyčítat. Na krásu jsme možná vyhráli, ale to se do tabulky nepočítá. Už potřetí jsme se prezentovali takhle. Je to paradoxní, chceme dominovat, ale zároveň si musíme dát pozor na chyby, které nás sráží. Všechno si zanalyzujeme.“
Lyon prohrál podruhé za sebou, v týdnu ho čeká domácí utkání s Basilejí v Evropské lize. A dost pravděpodobně opět s produktivními českými reprezentanty v základu.