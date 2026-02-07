Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

  23:41
Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Plzně posunul na třetí místo neúplné tabulky.

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon. | foto: PSNEWZ / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.

Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.

Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.

Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.

Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.

Francouzská Ligue 1
21. kolo 7. 2. 2026 21:05
Nantes Nantes : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
25. Šulc
Sestavy:
Lopes /C/ – Amian (71. Coquelin), Júsuf, Cozza (71. Sylla) – Centonze, Kaba (88. Guirassy), Lepenant, Tabibou (63. Machado) – Cabella, Mohamed (46. el-Arabí), Abline.
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté /C/, Abner – Nartey, Tessmann, Morton – Endrick, Šulc (90+4. Merah), Moreira (86. Hateboer).
Náhradníci:
Carlgren – Awaziem, Sissoko, Leroux.
Náhradníci:
Descamps – Ghezzál, Karabec, de Carvalho, Himbert, Hamdani, Kamara.
Žluté karty:
66. Júsuf, 82. Kaba, 90+8. Abline
Žluté karty:
2. Endrick, 76. Greif
Červené karty:
Červené karty:
58. Endrick

Rozhodčí: Vernice – Danos, de Araujo

Počet diváků: 25832

Francouzská Ligue 1
21. kolo 7. 2. 2026 17:00
Racing Lens Racing Lens : Stade Rennes Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly:
41. Édouard
54. Aguilar
79. Saint-Maximin
Góly:
8. Lepaul
Sestavy:
Risser – Baidoo (60. Antonio), Ganiou, Malang Sarr – Aguilar, Sangare (89. Sotoca), Thomasson (C), Udol – Thauvin (80. Haidara), Saïd (61. Saint-Maximin) – Édouard (61. Abdulhamíd).
Sestavy:
Silistrie – Ajt-Búdlál (29. Seidu), J. Jacquet (69. Nagida), Rouault (64. Brassier) – Nordin (64. Blas), M. Camara, Rongier (C), Szymański (64. Merlin), at-Taamarí – Lepaul, Embolo.
Náhradníci:
Gorgelin – R. Fofana, Sima, Masuaku.
Náhradníci:
Akabou – Legendre, Mukiele, Ugochukwu.
Žluté karty:
32. Aguilar, 36. Thomasson, 45+2. Sangare
Žluté karty:
45. Embolo, 61. Nordin
Červené karty:
56. Aguilar
Červené karty:

Rozhodčí: Pignard – Drouet, Durand

Francouzská Ligue 1
21. kolo 7. 2. 2026 19:00
Stade Brest Stade Brest : FC Lorient FC Lorient 2:0 (0:0)
Góly:
50. Labeau Lascary
77. Ajorque
Góly:
Sestavy:
Coudert – Guindo, Diaz, Chardonnet (C), Lala – Doumbia (83. Tousart), Del Castillo (90+2. Mboup), Magnetti, Chotard – Ajorque, Labeau Lascary (74. Dina Ebimbe).
Sestavy:
Mvogo – Adjei, Tálbí, B. Meïté – Le Bris, Avom (80. M. Bamba), Abergel (C), Kouassi (63. Yongwa) – Makengo (63. Tosin), Pagis (73. Karim) – Dieng (63. Soumano).
Náhradníci:
Majecki – Le Guen, Makalou, Zogbé, Lassus.
Náhradníci:
B. Kamara – Cadiou, Silva, Leaudais.
Žluté karty:
33. Magnetti, 80. Ajorque
Žluté karty:

Rozhodčí: Angoula – Ocak, Garrigues

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Racing LensLens 21 16 1 4 37:17 49
2. Paris Saint-GermainPSG 20 15 3 2 43:16 48
3. Olympique LyonLyon 21 13 3 5 34:20 42
4. Olympique MarseilleMarseille 20 12 3 5 46:22 39
5. LilleLille 21 10 3 8 34:30 33
6. Stade RennesRennes 21 8 7 6 31:34 31
7. ToulouseToulouse 20 8 6 6 31:23 30
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 20 9 3 8 33:25 30
9. FC LorientLorient 21 7 7 7 27:33 28
10. AS MonacoMonaco 20 8 3 9 32:33 27
11. AngersAngers 20 7 5 8 21:25 26
12. Stade BrestBrest 21 7 5 9 28:33 26
13. OGC NiceNice 20 6 4 10 27:38 22
14. Paris FCParis FC 20 5 6 9 26:34 21
15. Le HavreLe Havre 20 4 8 8 16:25 20
16. NantesNantes 21 3 5 13 19:37 14
17. AJ AuxerreAuxerre 20 3 4 13 14:29 13
18. FC MétyMéty 21 3 4 14 21:46 13

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

