Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.
Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.
Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.
Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.
Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.
25. Šulc
Lopes /C/ – Amian (71. Coquelin), Júsuf, Cozza (71. Sylla) – Centonze, Kaba (88. Guirassy), Lepenant, Tabibou (63. Machado) – Cabella, Mohamed (46. el-Arabí), Abline.
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté /C/, Abner – Nartey, Tessmann, Morton – Endrick, Šulc (90+4. Merah), Moreira (86. Hateboer).
Carlgren – Awaziem, Sissoko, Leroux.
Descamps – Ghezzál, Karabec, de Carvalho, Himbert, Hamdani, Kamara.
66. Júsuf, 82. Kaba, 90+8. Abline
2. Endrick, 76. Greif
58. Endrick
Rozhodčí: Vernice – Danos, de Araujo
Počet diváků: 25832
41. Édouard
54. Aguilar
79. Saint-Maximin
8. Lepaul
Risser – Baidoo (60. Antonio), Ganiou, Malang Sarr – Aguilar, Sangare (89. Sotoca), Thomasson (C), Udol – Thauvin (80. Haidara), Saïd (61. Saint-Maximin) – Édouard (61. Abdulhamíd).
Silistrie – Ajt-Búdlál (29. Seidu), J. Jacquet (69. Nagida), Rouault (64. Brassier) – Nordin (64. Blas), M. Camara, Rongier (C), Szymański (64. Merlin), at-Taamarí – Lepaul, Embolo.
Gorgelin – R. Fofana, Sima, Masuaku.
Akabou – Legendre, Mukiele, Ugochukwu.
32. Aguilar, 36. Thomasson, 45+2. Sangare
45. Embolo, 61. Nordin
56. Aguilar
Rozhodčí: Pignard – Drouet, Durand
50. Labeau Lascary
77. Ajorque
Coudert – Guindo, Diaz, Chardonnet (C), Lala – Doumbia (83. Tousart), Del Castillo (90+2. Mboup), Magnetti, Chotard – Ajorque, Labeau Lascary (74. Dina Ebimbe).
Mvogo – Adjei, Tálbí, B. Meïté – Le Bris, Avom (80. M. Bamba), Abergel (C), Kouassi (63. Yongwa) – Makengo (63. Tosin), Pagis (73. Karim) – Dieng (63. Soumano).
Majecki – Le Guen, Makalou, Zogbé, Lassus.
B. Kamara – Cadiou, Silva, Leaudais.
33. Magnetti, 80. Ajorque
Rozhodčí: Angoula – Ocak, Garrigues