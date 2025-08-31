Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

Marseille hrála v Lyonu od 29. minuty v oslabení. Obránce Egan-Riley tvrdě podrazil Fofanu, který by jinak zjevně postupoval do gólové šance, a sudí s udělením červené karty neváhal. Domácí pak dobývali Rulliho branku, ale dlouho nedokázali obranu prolomit.
Až v 88. minutě se dostal prodloužený míč k Tagliaficovi, který v souboji s brankářem zblízka trefil břevno, míč se odrazil k Šulcovi a český reprezentant tlakem donutil kapitána Balerdiho, aby si jej srazil do vlastní branky.
Lyon ovládl derby zvané Choc des Olympiques poprvé od 4. února loňského roku a po třetím kole nového ročníku Ligue 1 zůstává vedle PSG jediným dalším stoprocentním týmem.
FC Paříž porazil Mety 3:2 a připsal si premiérové vítězství po návratu do nejvyšší soutěže po 46 letech. Monako gólem v závěrečném nastavení zvítězilo nad Štrasburkem rovněž 3:2.
Pod výhru FC Paříž se výrazně podepsal alžírský záložník Kebbal, jenž nejprve těsně před přestávkou z penalty srovnal na 1:1 a krátce po startu druhého dějství otočil skóre.
Mety sice zásluhou Traorého opět bleskurychle vyrovnaly, ale domácí vítězství v 67. minutě vystřelil Nigerijec Simon. FC Paříž v Ligue 1 naposledy zvítězil v květnu 1979.
Monako si díky Akliouchemu a Balogunovi vybudovalo doma dvoubrankový náskok, ale Štrasburk dvěma rychlými góly orámoval 75. minutu a srovnal krok.
Vítěznou branku si v šesté minutě nastavení připsal Japonec Minamino. Hosté postavili základní sestavu s průměrným věkem pouhých 20 let a 284 dní a o čtyři dny překonali vlastní rekord z úvodního kola.
88. Balerdi (vla.)
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner (71. A. Moreira) – Tessmann, Morton – Merah (71. Šulc), Tolisso, M. Fofana (53. Tagliafico) – Karabec (90+2. Kluivert).
Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Nádir (34. Cornelius) – Angel Gomes, Højbjerg – Greenwood (46. García), Traorè (85. Bakola), Weah (72. Lirola) – Aubameyang (85. Vaz).
Diarra, Greif – de Carvalho, Alejandro Gomes, Molébé.
de Lange – Gújrí, Harít, F. Camara.
21. Abner, 80. Šulc
41. Angel Gomes, 90+4. Murillo
29. Egan-Riley
51. Peter
21. Lepaul
Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomie – Belchdím, Belqebla /C/ – Raolisoa, Mouton (69. Courcoul), Cherif (69. Allevinah) – Peter (69. Machine).
Samba – Rouault, Jacquet, Brassier (83. Faye) – Frankowski, Blas (88. Yıldırım), Rongier /C/, Fofana (83. Cissé), Merlin – at-Taamarí (60. Meïté), Lepaul (83. Rieder).
Zinga – Hanin, Biumla, Bamba, Kalumba, Capelle.
Alemdar – Seidu, Nagida, Mukiele.
24. Belchdím, 25. Dujeux (trenér), 49. Cherif
32. Jacquet, 42. Frankowski
Rozhodčí: Bollengier – Boutry, Favre
Počet diváků: 12658
13. F. Doucouré
61. Ndiaye
90+5. Soumaré
52. Peprah Oppong
Diaw – Négo, Zouaoui (67. Delaine), Seko, Sangante (C) – Lloris – F. Doucouré (82. Namli), Kíštá (67. Mambimbi), Samatta (85. Ebonog), Ndiaye (66. Abdoulaye Touré) – Soumaré.
Y. Diouf – Louchet (82. Sanson), Bard (C), Peprah Oppong – Bah, A. Mendy (67. Nguene), Búdawí, Samed (60. Sofján Diop) – Omoruyi, Jansson (60. Clauss) – Boga (67. Moffi).
Mpasi – Kinkoue, Kyeremeh, Mosengo.
Dupé – Kútún, Bernardeau, D. Coulibaly.
55. Soumaré
1. A. Mendy, 41. Búdawí, 55. Bah, 90+7. Omoruyi
Rozhodčí: J. Brisard – B. P. Le Tellier, J. Haulbert
45+3. Kebbal
52. Kebbal
67. Simon
22. S. Sané
54. Traoré
Trapp – Chergui, Mbow, Otávio, De Smet (77. Sangui) – M. López (C), Marchetti (90. Cafaro), Adama Camara (66. Lees-Melou) – Kebbal, Geubbels (66. Krasso), Simon (90. Dicko).
Fischer – Kouao, S. Sané, Gbamin, Yegbe (77. Alpha Touré) – Stambouli, Traoré (90. Deminguet) – Hein (C), Citaišvili (62. I. Sané), Abuašvili (62. Bokele) – I. Gueye (90. Madjo).
Riou – Doucet, Kolodziejczak, J. López.
P. Sy – Colin, Nduquidi, Mélières.
69. Otávio
45+1. S. Sané
80. S. Sané
Rozhodčí: Stinat – Garrigues, Pasqualotti
6. Akliouche
48. Balogun
90+6. Minamino
73. Bakwa
76. Panichelli
Hrádecký (79. Köhn) – Teze, Dier, Mawissa, Henrique – L. Camara (79. Aladji Bamba), Zakaria (C), Golovin (85. Minamino) – Akliouche, Balogun (90+10. M. Coulibaly), Biereth (79. Ilenikhena).
Penders – Mamadou Sarr (C), Høgsberg, Doukouré (46. Bakwa) – Barco, Lemaréchal (90+2. Nzingoula), Luís, D. Moreira (71. Amo-Ameyaw) – Amougou (71. El Mourabet), Panichelli, A. Ouattara (46. Páez).
Brunner, Kehrer, K. Ouattara, Salisu.
Johnsson – Nanasi, Oyedele, Sobol.
90+11. Akliouche, 90+11. Aladji Bamba
8. Doukouré
90+9. Nzingoula
Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu