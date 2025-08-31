Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

  23:31
Fotbalisté Lyonu i díky důrazu Pavla Šulce zvítězili ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením normální hrací doby vlastní gól. Šulc nastoupil jako náhradník v 71. minutě, jeho spoluhráč Adam Karabec hrál v základní sestavě a vystřídal až v nastavení.
Marseille hrála v Lyonu od 29. minuty v oslabení. Obránce Egan-Riley tvrdě podrazil Fofanu, který by jinak zjevně postupoval do gólové šance, a sudí s udělením červené karty neváhal. Domácí pak dobývali Rulliho branku, ale dlouho nedokázali obranu prolomit.

Až v 88. minutě se dostal prodloužený míč k Tagliaficovi, který v souboji s brankářem zblízka trefil břevno, míč se odrazil k Šulcovi a český reprezentant tlakem donutil kapitána Balerdiho, aby si jej srazil do vlastní branky.

Pavel Šulc a Corentin Tolisso z Lyonu v utkání proti Marseille

Lyon ovládl derby zvané Choc des Olympiques poprvé od 4. února loňského roku a po třetím kole nového ročníku Ligue 1 zůstává vedle PSG jediným dalším stoprocentním týmem.

FC Paříž porazil Mety 3:2 a připsal si premiérové vítězství po návratu do nejvyšší soutěže po 46 letech. Monako gólem v závěrečném nastavení zvítězilo nad Štrasburkem rovněž 3:2.

Pod výhru FC Paříž se výrazně podepsal alžírský záložník Kebbal, jenž nejprve těsně před přestávkou z penalty srovnal na 1:1 a krátce po startu druhého dějství otočil skóre.

Mety sice zásluhou Traorého opět bleskurychle vyrovnaly, ale domácí vítězství v 67. minutě vystřelil Nigerijec Simon. FC Paříž v Ligue 1 naposledy zvítězil v květnu 1979.

Monako si díky Akliouchemu a Balogunovi vybudovalo doma dvoubrankový náskok, ale Štrasburk dvěma rychlými góly orámoval 75. minutu a srovnal krok.

Vítěznou branku si v šesté minutě nastavení připsal Japonec Minamino. Hosté postavili základní sestavu s průměrným věkem pouhých 20 let a 284 dní a o čtyři dny překonali vlastní rekord z úvodního kola.

Francouzská Ligue 1
3. kolo 31. 8. 2025 20:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Olympique Marseille Olympique Marseille 1:0 (0:0)
Góly:
88. Balerdi (vla.)
Góly:
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner (71. A. Moreira) – Tessmann, Morton – Merah (71. Šulc), Tolisso, M. Fofana (53. Tagliafico) – Karabec (90+2. Kluivert).
Sestavy:
Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Nádir (34. Cornelius) – Angel Gomes, Højbjerg – Greenwood (46. García), Traorè (85. Bakola), Weah (72. Lirola) – Aubameyang (85. Vaz).
Náhradníci:
Diarra, Greif – de Carvalho, Alejandro Gomes, Molébé.
Náhradníci:
de Lange – Gújrí, Harít, F. Camara.
Žluté karty:
21. Abner, 80. Šulc
Žluté karty:
41. Angel Gomes, 90+4. Murillo
Červené karty:
Červené karty:
29. Egan-Riley
Francouzská Ligue 1
3. kolo 31. 8. 2025 15:00
Angers Angers : Stade Rennes Stade Rennes 1:1 (0:1)
Góly:
51. Peter
Góly:
21. Lepaul
Sestavy:
Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomie – Belchdím, Belqebla /C/ – Raolisoa, Mouton (69. Courcoul), Cherif (69. Allevinah) – Peter (69. Machine).
Sestavy:
Samba – Rouault, Jacquet, Brassier (83. Faye) – Frankowski, Blas (88. Yıldırım), Rongier /C/, Fofana (83. Cissé), Merlin – at-Taamarí (60. Meïté), Lepaul (83. Rieder).
Náhradníci:
Zinga – Hanin, Biumla, Bamba, Kalumba, Capelle.
Náhradníci:
Alemdar – Seidu, Nagida, Mukiele.
Žluté karty:
24. Belchdím, 25. Dujeux (trenér), 49. Cherif
Žluté karty:
32. Jacquet, 42. Frankowski

Rozhodčí: Bollengier – Boutry, Favre

Počet diváků: 12658

Francouzská Ligue 1
3. kolo 31. 8. 2025 17:15
Le Havre Le Havre : OGC Nice OGC Nice 3:1 (1:0)
Góly:
13. F. Doucouré
61. Ndiaye
90+5. Soumaré
Góly:
52. Peprah Oppong
Sestavy:
Diaw – Négo, Zouaoui (67. Delaine), Seko, Sangante (C) – Lloris – F. Doucouré (82. Namli), Kíštá (67. Mambimbi), Samatta (85. Ebonog), Ndiaye (66. Abdoulaye Touré) – Soumaré.
Sestavy:
Y. Diouf – Louchet (82. Sanson), Bard (C), Peprah Oppong – Bah, A. Mendy (67. Nguene), Búdawí, Samed (60. Sofján Diop) – Omoruyi, Jansson (60. Clauss) – Boga (67. Moffi).
Náhradníci:
Mpasi – Kinkoue, Kyeremeh, Mosengo.
Náhradníci:
Dupé – Kútún, Bernardeau, D. Coulibaly.
Žluté karty:
55. Soumaré
Žluté karty:
1. A. Mendy, 41. Búdawí, 55. Bah, 90+7. Omoruyi

Rozhodčí: J. Brisard – B. P. Le Tellier, J. Haulbert

Francouzská Ligue 1
3. kolo 31. 8. 2025 17:15
Paris FC Paris FC : FC Méty FC Méty 3:2 (1:1)
Góly:
45+3. Kebbal
52. Kebbal
67. Simon
Góly:
22. S. Sané
54. Traoré
Sestavy:
Trapp – Chergui, Mbow, Otávio, De Smet (77. Sangui) – M. López (C), Marchetti (90. Cafaro), Adama Camara (66. Lees-Melou) – Kebbal, Geubbels (66. Krasso), Simon (90. Dicko).
Sestavy:
Fischer – Kouao, S. Sané, Gbamin, Yegbe (77. Alpha Touré) – Stambouli, Traoré (90. Deminguet) – Hein (C), Citaišvili (62. I. Sané), Abuašvili (62. Bokele) – I. Gueye (90. Madjo).
Náhradníci:
Riou – Doucet, Kolodziejczak, J. López.
Náhradníci:
P. Sy – Colin, Nduquidi, Mélières.
Žluté karty:
69. Otávio
Žluté karty:
45+1. S. Sané
Červené karty:
Červené karty:
80. S. Sané

Rozhodčí: Stinat – Garrigues, Pasqualotti

Francouzská Ligue 1
3. kolo 31. 8. 2025 17:15
AS Monaco AS Monaco : RC Štrasburk RC Štrasburk 3:2 (1:0)
Góly:
6. Akliouche
48. Balogun
90+6. Minamino
Góly:
73. Bakwa
76. Panichelli
Sestavy:
Hrádecký (79. Köhn) – Teze, Dier, Mawissa, Henrique – L. Camara (79. Aladji Bamba), Zakaria (C), Golovin (85. Minamino) – Akliouche, Balogun (90+10. M. Coulibaly), Biereth (79. Ilenikhena).
Sestavy:
Penders – Mamadou Sarr (C), Høgsberg, Doukouré (46. Bakwa) – Barco, Lemaréchal (90+2. Nzingoula), Luís, D. Moreira (71. Amo-Ameyaw) – Amougou (71. El Mourabet), Panichelli, A. Ouattara (46. Páez).
Náhradníci:
Brunner, Kehrer, K. Ouattara, Salisu.
Náhradníci:
Johnsson – Nanasi, Oyedele, Sobol.
Žluté karty:
90+11. Akliouche, 90+11. Aladji Bamba
Žluté karty:
8. Doukouré
Červené karty:
Červené karty:
90+9. Nzingoula

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu

4. kolo

5. kolo

Kompletní los

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 8:3 9
2. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
3. LilleLille 3 2 1 0 11:4 7
4. AS MonacoMonaco 3 2 0 1 6:4 6
5. Racing LensLens 3 2 0 1 5:3 6
6. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 0 1 4:3 6
7. ToulouseToulouse 3 2 0 1 6:6 6
8. AngersAngers 3 1 1 1 2:2 4
9. Stade RennesRennes 3 1 1 1 2:5 4
10. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 5:4 3
11. Le HavreLe Havre 3 1 0 2 5:6 3
12. NantesNantes 3 1 0 2 1:2 3
13. OGC NiceNice 3 1 0 2 4:5 3
14. AJ AuxerreAuxerre 3 1 0 2 2:4 3
15. FC LorientLorient 3 1 0 2 5:8 3
15. Paris FCParis FC 3 1 0 2 5:8 3
17. Stade BrestBrest 3 0 1 2 4:8 1
18. FC MétyMéty 3 0 0 3 2:7 0

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

