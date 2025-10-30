Po čtyřicetimetrovém sprintu s balonem u kopačky a s funícím obráncem za zády vykouzlil elegantní lob à la Karel Poborský.
S grácií a sebevědomím velkého hráče. S chladnokrevným instinktem ostříleného útočníka.
Pokud jste jeho druhý gól ze středečního utkání proti Paris FC ještě neviděli, pusťte si ho nejlépe v originálním znění. Kadence slov francouzského komentátora je minimálně stejně obdivuhodná jako celá akce, kterou Lyon na tři rychlé přihrávky od brankáře dovedl až do zakončení.
Ce but est délicieux! Tu es un grand joueur, là!
Úžasný gól! Jsi fakt skvělý hráč!
Fotbalový Malý princ?
Pro hráče z města, odkud pochází spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, to celkem sedí. Jenže euforii, v níž se Lyon ještě třicet minut před koncem v Paříži i díky dvěma zásahům Šulce vznášel, pokazil konečný výsledek.
Je sice pravda, že hosté v závěru dohrávali bez vyloučeného obránce Abnera Viníciuse, ovšem do deseti museli po druhém žlutém faulu De Smeta právě na rozjetého Šulce také domácí.
Tím spíš hořká remíza 3:3 štve.
„Nevysvětlitelné selhání,“ mračil se obránce Clinton Mata. „Nedotáhnout zápas, když vedeme o tři góly, je neomluvitelná fraška,“ hřímal.
Pro Lyon dvojnásobná škoda, protože zahodil možnost posunout se na dělené první místo tabulky a zůstává o dva body pátý. Šulce zase bude mrzet, že jeho vydařené představení teď ve Francii možná neprávem leží trochu stranou.
I svou první branku vstřelil po dlouhém sprintu, ale před prázdnou bránou měl po skvěle načasovaném pasu od Moreiry na rozdíl od následující situace mnohem jednodušší úlohu.
S pěti góly a dvěma asistencemi je čtyřiadvacetiletý český reprezentant po třinácti zápasech doma i v Evropě nejproduktivnějším hráčem Lyonu. A neměli bychom zapomínat ani na příspěvek Adama Karabce, který o dva roky staršímu parťákovi víc než zdatně sekunduje. Co do počtu odehraných minut je dokonce ještě výš a v posledních osmi zápasech Ligue 1 ani jednou nechyběl v základu. Má bilanci 1+2.
„Docela mě překvapilo, jak rychle se oba kluci stačili prosadit,“ poví Jaroslav Plašil, který je s Francií už od šestnácti let spjatý. V tamní lize nastoupil za Monako a Bordeaux dohromady do 410 zápasů, což je v českém srovnání nedostižné číslo.
Vždyť především v poslední desetiletce byli našinci ve Francii vyloženě raritou: stoper Lukáš Pokorný se mihnul v Montpellieru, brankář Tomáš Koubek odchytal dvě sezony v Rennes a víc nic.
„Možná je na hodnocení brzy, ale třeba právě Šulc s Karabcem obrátí pozornost Francouzů trochu víc i směrem do Česka. Když přijdou odkudkoli dva mladí hráči, kteří se okamžitě chytí a pořád před sebou mají dobré kariéry, je to dobrá vizitka,“ myslí si Plašil. „Francouzská liga je klidně může připravit na krok do Anglie nebo i do dalších soutěží. Je běžecky i takticky náročná, navíc poměrně dost soubojová,“ popisuje.
Šulcovi s Karabcem zatím očividně svědčí.
Do Lyonu přišli letos v srpnu krátce po sobě, Šulc měl zhruba týden náskok a Karabce pak ještě následoval slovenský brankář Dominik Greif. „Je fajn si občas sednout a v klidu pokecat i v češtině,“ líčí Šulc, který se rychle zabydlel v sestavě i v bytě v centru města. „Já chtěl i kvůli psovi hlavně zahradu, takže jsem vybral domek kousek za Lyonem,“ vyprávěl pro změnu Karabec začátkem září.
Tehdy se shodli, že po příchodu k soutoku řek Rhony a Saony očekávali mnohem pomalejší a dost možná i klidnější rozjezd.
Ale přizpůsobili se.
Společně rostou a zlepšují se.
A český fotbal díky nim získal po delším čase ofenzivní duo v některém z elitních klubů.
V Dortmundu na začátku tisíciletí společně váleli Tomáš Rosický s Janem Kollerem, v Liverpoolu Vladimír Šmicer s Patrikem Bergerem a následně i s Milanem Barošem. Také Patrik Schick a Adam Hložek zaslouží zmínku, protože s Leverkusenem minulý rok vykopali mistrovský titul.
Co asi čeká na Šulce s Karabcem?
V Lyonu jsou pořád teprve na začátku, už teď přitom v mnohém předčili očekávání.