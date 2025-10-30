Malý princ z Česka okouzluje Lyon. Navážou Šulc s Karabcem na slavné dvojice?

Jiří Čihák
  19:42
Už v Česku se vědělo, že paletu zakončení má pestrobarevnou jako málokdo. Pravá, levá, prudký volej nebo utěšená rána z dálky. Nedávno se fotbalista Pavel Šulc v Lyonu dokonce dvakrát prosadil i hlavou. A nyní se vytasil s další lahůdkou.
Fotogalerie4

Pavel Šulc v ráži. Proti Paris FC skórval dvakrát během sedmi minut. | foto: Reuters

Po čtyřicetimetrovém sprintu s balonem u kopačky a s funícím obráncem za zády vykouzlil elegantní lob à la Karel Poborský.

S grácií a sebevědomím velkého hráče. S chladnokrevným instinktem ostříleného útočníka.

Pokud jste jeho druhý gól ze středečního utkání proti Paris FC ještě neviděli, pusťte si ho nejlépe v originálním znění. Kadence slov francouzského komentátora je minimálně stejně obdivuhodná jako celá akce, kterou Lyon na tři rychlé přihrávky od brankáře dovedl až do zakončení.

Ce but est délicieux! Tu es un grand joueur, là!

Úžasný gól! Jsi fakt skvělý hráč!

Fotbalový Malý princ?

Pro hráče z města, odkud pochází spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, to celkem sedí. Jenže euforii, v níž se Lyon ještě třicet minut před koncem v Paříži i díky dvěma zásahům Šulce vznášel, pokazil konečný výsledek.

Je sice pravda, že hosté v závěru dohrávali bez vyloučeného obránce Abnera Viníciuse, ovšem do deseti museli po druhém žlutém faulu De Smeta právě na rozjetého Šulce také domácí.

Tím spíš hořká remíza 3:3 štve.

Otavio z Paris FC se snaží obrat o míč Pavla Šulce z Lyonu.

„Nevysvětlitelné selhání,“ mračil se obránce Clinton Mata. „Nedotáhnout zápas, když vedeme o tři góly, je neomluvitelná fraška,“ hřímal.

Pro Lyon dvojnásobná škoda, protože zahodil možnost posunout se na dělené první místo tabulky a zůstává o dva body pátý. Šulce zase bude mrzet, že jeho vydařené představení teď ve Francii možná neprávem leží trochu stranou.

I svou první branku vstřelil po dlouhém sprintu, ale před prázdnou bránou měl po skvěle načasovaném pasu od Moreiry na rozdíl od následující situace mnohem jednodušší úlohu.

S pěti góly a dvěma asistencemi je čtyřiadvacetiletý český reprezentant po třinácti zápasech doma i v Evropě nejproduktivnějším hráčem Lyonu. A neměli bychom zapomínat ani na příspěvek Adama Karabce, který o dva roky staršímu parťákovi víc než zdatně sekunduje. Co do počtu odehraných minut je dokonce ještě výš a v posledních osmi zápasech Ligue 1 ani jednou nechyběl v základu. Má bilanci 1+2.

Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps

„Docela mě překvapilo, jak rychle se oba kluci stačili prosadit,“ poví Jaroslav Plašil, který je s Francií už od šestnácti let spjatý. V tamní lize nastoupil za Monako a Bordeaux dohromady do 410 zápasů, což je v českém srovnání nedostižné číslo.

Vždyť především v poslední desetiletce byli našinci ve Francii vyloženě raritou: stoper Lukáš Pokorný se mihnul v Montpellieru, brankář Tomáš Koubek odchytal dvě sezony v Rennes a víc nic.

„Možná je na hodnocení brzy, ale třeba právě Šulc s Karabcem obrátí pozornost Francouzů trochu víc i směrem do Česka. Když přijdou odkudkoli dva mladí hráči, kteří se okamžitě chytí a pořád před sebou mají dobré kariéry, je to dobrá vizitka,“ myslí si Plašil. „Francouzská liga je klidně může připravit na krok do Anglie nebo i do dalších soutěží. Je běžecky i takticky náročná, navíc poměrně dost soubojová,“ popisuje.

Šulcovi s Karabcem zatím očividně svědčí.

Kluci z Lyonu. Čeští reprezentanti Pavel Šulc (vlevo) a Adam Karabec po utkání s Marseille.

Do Lyonu přišli letos v srpnu krátce po sobě, Šulc měl zhruba týden náskok a Karabce pak ještě následoval slovenský brankář Dominik Greif. „Je fajn si občas sednout a v klidu pokecat i v češtině,“ líčí Šulc, který se rychle zabydlel v sestavě i v bytě v centru města. „Já chtěl i kvůli psovi hlavně zahradu, takže jsem vybral domek kousek za Lyonem,“ vyprávěl pro změnu Karabec začátkem září.

Tehdy se shodli, že po příchodu k soutoku řek Rhony a Saony očekávali mnohem pomalejší a dost možná i klidnější rozjezd.

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Ale přizpůsobili se.

Společně rostou a zlepšují se.

A český fotbal díky nim získal po delším čase ofenzivní duo v některém z elitních klubů.

V Dortmundu na začátku tisíciletí společně váleli Tomáš Rosický s Janem Kollerem, v Liverpoolu Vladimír Šmicer s Patrikem Bergerem a následně i s Milanem Barošem. Také Patrik Schick a Adam Hložek zaslouží zmínku, protože s Leverkusenem minulý rok vykopali mistrovský titul.

Co asi čeká na Šulce s Karabcem?

V Lyonu jsou pořád teprve na začátku, už teď přitom v mnohém předčili očekávání.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cagliari vs. SassuoloFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Cagliari vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 4.00
  • 1.33
Pisa vs. LazioFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Pisa vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
30. 10. 20:45
  • 3.88
  • 3.22
  • 2.17
Jihlava vs. Sparta BFotbal - 15. kolo - 31. 10. 2025:Jihlava vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.08
  • 3.40
  • 3.21
Prostějov vs. PříbramFotbal - 15. kolo - 31. 10. 2025:Prostějov vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.20
  • 3.26
  • 3.07
Augsburg vs. DortmundFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2025:Augsburg vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
31. 10. 20:30
  • 4.73
  • 4.32
  • 1.67
Getafe vs. GironaFotbal - 11. kolo - 31. 10. 2025:Getafe vs. Girona //www.idnes.cz/sport
31. 10. 21:00
  • 2.17
  • 2.98
  • 4.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Sparta zná termín odloženého osmifinále MOL Cupu, s Artisem se utká až v prosinci

Odložené osmifinále domácího poháru mezi druholigovým Artisem Brno a pražskou Spartou se odehraje ve středu 3. prosince od 18:00. Kluby o tom informovaly na svých webech. V původním termínu ve středu...

30. října 2025  14:30

Tony, gól jde za tebou. Kinský slyšel kritiku i od kouče. Kdy dostane další šanci?

V bráně Tottenhamu dostal příležitost po pěti týdnech a nedá se říct, že by ji český fotbalový gólman Antonín Kinský v utkání Ligového poháru v Newcastlu využil. Spíš naopak. „Oba góly jsme dostali...

30. října 2025

Liverpool je v krizi. Nemáme dostatečně široký kádr, hájil se po další porážce Slot

Před rokem touhle dobou měli na kontě jedinou porážku, remízu s Arsenalem a jinak samá vítězství. Nenašli byste klub s lepším formou. A nyní? Těžko budete pro změnu hledat mužstvo, které je ve větší...

30. října 2025  13:01

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

Woltemade ztrestal nejistý výběh Kinského, Tottenham v Ligovém poháru skončil

Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu a v anglickém Ligovém poháru skončili v osmifinále. Dál neprošel ani Wolverhampton, v jehož dresu...

29. října 2025  23:48

Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps

Tuze smíšené pocity musí mít český fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Ve středečním zápase desátého kola francouzské Ligue 1 totiž za Olympique Lyon vstřelil dva góly během sedmi minut. A ačkoliv...

29. října 2025  22:55,  aktualizováno  23:36

Nevídané. Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto Kott žádá: Snižte mu trest!

Nevídáno, neslýcháno. Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal...

29. října 2025  17:11,  aktualizováno  22:56

Kerbr chválil týmový výkon Slavie, zaujal ho talent Hellebrand. Co je se Staňkem?

Po třech bezgólových remízách v řadě konečně skórovali. A hned čtyřikrát. Fotbalisté Slavie odjížděli ve středu ze Zlína s postupem do čtvrtfinále domácího poháru a jednoznačným vítězstvím 4:0, na...

29. října 2025  20:04

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

Slavia i Plzeň jsou ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru. Oba elitní kluby ve středečních zápasech splnily roli favoritů. Slávisté po dlouhé době dali gól, ve Zlíně pak ve druhé půli přidali...

29. října 2025  13:41,  aktualizováno  18:28

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Pětasedmdesát minut odolávaly v osmifinále poháru divizní Nové Sady prvoligovému favoritovi. Na rozdíl od Sigmy Olomouc na hřišti mezi paneláky olomouckého předměstí však Viktoria Plzeň udržela...

29. října 2025  18:24

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.