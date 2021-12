Pardon, to mi budete muset vysvětlit.

Když jsem před lety odešel do Německa, právě Fürth byl první klub, za který jsem hrál. Patrik to dobře ví, proto mě už před zápasem varoval, že si na nich smlsne. A když jsme si volali po utkání, hned mi to vpálil: Tak jsem vám ten váš klub rozstřílel!

Velké kluby mají Patrika v hledáčku, ale přestup v zimě vůbec neřešíme Pavel Paska Schickův agent