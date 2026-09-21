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Lidé jsou tu šťastnější, ale pivo mají horší. Osmančík o Zélandu přemýšlel dvě minuty

Pavel Kortus
  12:00

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Osmančík v dresu Aucklandu (12. srpna 2026). | foto: archiv Pavla Osmančíka

Fotbalista Pavel Osmančík má za sebou hektické období. Poté, co s Arsenalem Česká Lípa vybojoval historický postup do druhé ligy, se rozhodl pro krok do neznáma. Sbalil kufry a odletěl na druhou stranu zeměkoule. Aktuálně obléká dres novozélandského Auckland City, se kterým zažil i Oceánskou Ligu mistrů na Fidži.

Šestadvacetiletý Osmančík hrává na pravém kraji hřiště v záloze či v obraně.

V Česku prošel Bohemians, Příbramí, Českými Budějovicemi či Táborskem. V rozhovoru popisuje své první dojmy z jiné kultury, specifika tamního poloprofesionálního fotbalu i to, proč lidé na Zélandu v tramvajích a autobusech běžně mluví s cizími lidmi.

Co jste si pomyslel, když se objevila možnost vyrazit na Nový Zéland?
Celé to šlo přes mého taťku a jeho známosti. Pak nás propojil ještě jeden člověk, konkrétně majitel Brozan, s trenérem Rudym Mozrem. Když jsem o tom slyšel poprvé, tak mě – asi jako každého – nejdříve napadlo, že je to úplně šílené. Ale jsem spontánní člověk, takže o dvě minuty později už jsem si říkal: Vlastně proč ne?

Kvůli vládním nařízením jsou zde nastavené platové stropy, takže fotbal tu vlastně není plně profesionální. Klub jednoduše nemůže hráči vyplatit víc, než je daný limit.

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