Šestadvacetiletý Osmančík hrává na pravém kraji hřiště v záloze či v obraně.
V Česku prošel Bohemians, Příbramí, Českými Budějovicemi či Táborskem. V rozhovoru popisuje své první dojmy z jiné kultury, specifika tamního poloprofesionálního fotbalu i to, proč lidé na Zélandu v tramvajích a autobusech běžně mluví s cizími lidmi.
Co jste si pomyslel, když se objevila možnost vyrazit na Nový Zéland?
Celé to šlo přes mého taťku a jeho známosti. Pak nás propojil ještě jeden člověk, konkrétně majitel Brozan, s trenérem Rudym Mozrem. Když jsem o tom slyšel poprvé, tak mě – asi jako každého – nejdříve napadlo, že je to úplně šílené. Ale jsem spontánní člověk, takže o dvě minuty později už jsem si říkal: Vlastně proč ne?
Kvůli vládním nařízením jsou zde nastavené platové stropy, takže fotbal tu vlastně není plně profesionální. Klub jednoduše nemůže hráči vyplatit víc, než je daný limit.