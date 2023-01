Nedvědovi hrozí roční zákaz ve fotbale, Juventus může přijít o devět bodů

Někdejší špičkový český záložník se v týdnu s klubem dojemně loučil. Jako hráč a funkcionář v Juventusu působil jedenadvacet let.

Juventus a jeho nejvyšší představitelé čelí obvinění, že v letech 2018 až 2020 si z přestupů fotbalistů brali protiprávní provize a investorům vykazovali falešné zisky.

Klub, který stejnému obvinění čelil loni a byl zproštěn viny, jakékoliv provinění odmítá.

V listopadu skončilo kompletní vedení Juventusu včetně předsedy klubu Andrey Agnelliho a Nedvěda. Klub důvod neuvedl, podle deníku Gazzetta dello Sport za tím však bylo zapletení do aféry s falšováním účetnictví.

Tresty hrozí vedle Nedvěda i dalším členům správní rady včetně Agnelliho, pro kterého svaz požaduje zákaz činnosti na 16 měsíců. Někdejšímu sportovnímu řediteli Fabiu Paraticimu, jenž nyní působí v Tottenhamu, hrozí dvacetiměsíční distanc.

Klub může přijít o devět bodů, což by platilo už pro tuto sezonu. Byla by to komplikace v boji o účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Juventus je po 18 kolech třetí se ztrátou deseti bodů na vedoucí Neapol. Odečet by znamenal pád na osmou příčku.