Kuka: Schick by se mi líbil v Bayernu, zařadil se mezi hráče světového kalibru

Kuka, který svých rekordních šestnáct gólů nasázel v sezoně 1994/95 za Kaiserslautern, je z výkonů svého následovníka v německé nejvyšší soutěži bez přehánění nadšený.

„Je to nádherný pocit, že se zase hrdě můžeme dívat na to, že máme útočníka konkurenceschopného světovému fotbalu,“ líčil vesele po exhibičním Silvestrovském derby. Podle něj už Schick patří do stejného ranku jako jeho dva největší konkurenti mezi bundesligovými kanonýry.

„Lewandowski a Haaland jsou hráči světového kalibru a Patrik se do téhle kategorie už zařadil. Čeká na něj obrovský úkol podzimní výkony potvrdit, ale pokud bude zdravý, góly dávat bude,“ pravil Kuka, který v současnosti pracuje pro agenturu ISM, jež Schicka dlouhé roky zastupuje.

Gratuloval jste Patrikovi k vyrovnání vašeho maxima?

Nechtěl jsem se o tom vůbec bavit, nevyvolával jsem tu debatu. (smích) Třeba se ještě zastaví... Ale ne, jen ať mu to střílí, to je jen taková legrace. Šestnáct branek za půl sezony? Neskutečné.

Co pro vás znamená, že vás dotáhl?

To abych si vymyslel něco chytrého, jako třeba že ten fotbal je dneska jednodušší. Ale vážně: Je to úžasný výkon. Ve spoustě zápasů chyběl, takže branek mohlo být i víc. Na pětadvacet by se dostat mohl a to se podaří snad jen Lewandowskému, je fenomenální, momentálně nejkomplexnější hráč světa. Patrik ho kvalitou dost napodobuje, přibližuje se k němu. Jsem na bundeslize závislý a líbilo by se mi mít ho v Bayernu nebo nějakém top klubu, to by český fotbal zase potřeboval. Leverkusen je samozřejmě skvělý klub, jasně, ale ta absolutní špička, to by bylo fajnové.

Jak vzpomínáte na vaši šestnáctku?

Těch gólů mohlo být dvaatřicet v suchém triku. Při troše štěstí možná čtyřicet. Kdybych proměnil každou třetí stoprocentní šanci, kterou jsem měl... Ale to je kdyby. Na to se hraje maximálně v golfu, ne ve fotbale. V padesáti už to musíte hodnotit trochu s rezervou. (úsměv) Vzpomínám samozřejmě rád, bylo to pro mě i tak velkej úspěch. Měl jsem za sebou dvě velice dobré sezony v Čechách a navázal jsem na to takhle. V té době jsem nevěřil, že se tam prosadím, natož abych tam pět let za sebou nejlepším střelcem týmu.

Mluvíme spolu krátce poté, co silvestrovské derby veteránů skončilo remízou 5:5. Jaké to bylo?

Myslel jsem, že to bude horší! Nakonec výsledek dopadl normálně. Trošku mi vadí ty zbytečný chyby, co jsme udělali, ale nakonec to dopadlo férově a myslím, že remíza 5:5 byla zasloužená.

Čekal jste, že se uskuteční? Loni za podobné situace neproběhlo.

Myslím, že je úplně jedno, jestli se tady venku potká dvacet lidí, když život běží normálně... Tisíce lidí se potkávají v třeba v MHD. Fotbal a jakýkoliv jiný sport by bylo hloupé zakazovat nebo neorganizovat.

Mrzí vás, že diváci nemohli přijít v hojnějším počtu? K této akci vždy patřili.

Samozřejmě, ke sportu patří lidi. Situace je ale taková, jaká je. Musíme to respektovat a udělat vše pro to, aby to co nejdřív zmizelo a následků bylo co nejmíň. Protože já osobně to cítím velmi, po covidu mám zdraví úplně v háji.

Na začátku jste se úsměvně dohadovali, v kolika se vlastně hraje. Už jste zapomněli kvůli roční pauze?

Ne, spíš jsme řešili, co pro nás je lepší. Počet jsme navýšili, aby běhání nebylo tolik. (úsměv) Léta ubíhají... Navíc se z tradice, kdy se potkávaly různé věkové kategorie či generace, které k sobě měly respekt, stalo zbytečně soutěživé derby. Pamatuju nádherná setkání, kdy jsem nastupoval s Frantou Veselým proti Kvašňákovi, hráli Herdové a další legendy. Tempo bylo takové víc silvestrovské.