Můžeme být vzorem, bude nás sledovat celý svět, těší se Kadeřábek

Už se to blíží. Bundesliga má na příští týden restart. Jako první velká fotbalová soutěž na světě.

Jak probíhají přípravy v Hoffenheimu?

Natěšeně, i když je to pořád zvláštní doba. Celý týden před prvním zápasem budeme společně na hotelu, abychom nepřišli do styku s nikým jiným. Jen na trénink a zpátky, budou nás hlídat, testovat.

Trochu pakárna, ne?

To jo, ale chápeme to. Jsou to opatření, která musíme a chceme respektovat.

I když neuvidíte manželku s dcerou?

Je čas, abych se vrátil do práce. Bohužel s omezením. Rozhodně rodinu jsem si užil, protože jsme byli skoro dva měsíce jen spolu. Nonstop. Moc jsme si to užili.

Taky jste s manželkou Terezou, českou miss 2012, oznámili novinku.

Jsme v očekávání a šťastní. Narodí se nám druhá holčička.

Tereza Chlebovská a Pavel Kadeřábek

Není hloupé se zeptat, jakou novinku prožíváte víc?

Fotbal a rodina jsou dva naprosto rozdílné světy - a nad rodinu není. Kolikrát si zahrajete bundesligový zápas? Desetkrát? Stokrát? A kolikrát se vám narodí dítě? Jasně, když jsme se mohli ve čtvrtek vrátit k tréninku, byl to skvělý pocit. Radost až na kost. Skoro dva měsíce jsme trénovali nanejvýš ve čtyřech, takže to byl konečně návrat k normálu. Ale když jsem viděl fotku z ultrazvuku, za nic na světě bych ji nevyměnil.

Jak se trénuje ve čtyřech?

Je to sice fotbal, ale úplně jiný, než na který jste zvyklý. Třeba měsíc a půl jsem dělal cvičení jen se Stefanem Poschem, což je můj parťák v obraně. Odtrénovali jsme, samostatně se osprchovali a jeli domů. Všechno ostatní bylo zakázané.

A teď?

Pořád striktně dodržujeme hygienická pravidla. V tréninkovém centru máme každý pro sebe svůj pokoj, spíš takovou odpočívárnu. Převlékneme se a jdeme na hřiště.

Když berlínský útočník Salomon Kalou natočil video, jak pravidla schválně porušuje, co vás napadlo?

Přemýšlel jsem, jestli to neudělal schválně, protože mu v létě končí smlouva. Nevidím mu do hlavy, třeba to měl být jen špatný fórek, který nedomyslel. Všem nám to mohlo velmi uškodit.

Bundesligový restart musela schválit kancléřka Merkelová.

Vnímám, že na nás leží velká zodpovědnost. Můžeme být vzorem pro fotbal i pro celou společnost. Budou nás sledovat lidé z celého světa.

Protože prakticky nikde se fotbal nehraje.

Liga se měla v pátek zahájit zápasem Düsseldorf versus Paderborn. Šestnáctý proti poslednímu. V kabině jsme si s klukama říkali, že když si Ronaldo a Messi budou chtít zapnout fotbal v televizi, tak pojede zrovna Düsseldorf versus Paderborn. A jelikož jiný živý fotbal v nabídce nebude, tak se budou dívat na zápas, který by si normálně asi nezapnuli.

Nakonec se začne v sobotu, protože soutěž může startovat až ve druhé polovině května. A šestnáctého je v sobotu.

Pět zápasů od půl čtvrté. A my proti Herthě. Už se nemůžu dočkat.

Mimochodem, jak vy jste byl poslušný v krizovém stavu?

Když si stoupnu na váhu, mám pořád stejně, osmdesát kilo. Všechno, co jsme dostali za úkol, jsem splnil.

Fotbalista Kadeřábek se pochlubil s radostnou novinou na svém profilu na sociální síti, když s Terezou Chlebovskou čekali první miminko.

Kdyby ne?

To nejde ošulit. Všichni jsme trénovali s čipy, které trénink okamžitě ukládají. Trenéři vědí, jakou ulicí jsme běželi, kdy, jak rychle. Já obvykle doma stoupl na koloběžku, v lese ji schoval pod jehličí nebo do křoví a šel si odběhat povinnou padesátiminutovku.

Trenéři byli spokojení?

Musím říct, že nás pochválili, jak jsme byli na samotce zodpovědní, každopádně fotbal se hraje s míčem, ne při běhu mezi pařezy.

Bojíte se, jaké následky ta koronavirová pauza zanechá?

Vnímám to spíš tak, že jsme na tom všichni stejně.

Taky jste zvědavý, jestli bude fotbalová kvalita tratit?

O to bych se nebál, hrajeme fotbal celý život. Jediné, co si zatím neumím představit, je atmosféra. Hrát na prázdných stadionech je smutné. Přemýšlím, koho to ovlivní víc? Takový Dortmund je zvyklý hrát před osmdesáti tisíci lidmi, ta atmosféra bývá elektrizující, a teď budou mít prázdno.

Pavel Kadeřábek se raduje z gólu do sítě Borussie Dortmund.

Vy jste prázdné tribuny už zažil, viďte?

Dvakrát, před osmi lety ve Spartě. Pro začátek sezony jsme dostali trest kvůli výtržnostem diváků a já se trefil proti Příbrami i proti Budějovicím. Byly to moje první dva ligové góly v životě, tak si říkám, že by nebylo špatné, kdybych na ně teď navázal.

Ale co ta atmosféra?

Bylo to hrozné. Smutné. Takové pohřební. Vůbec jsem nevnímal, že se hraje důležitý zápas, spíš tréninkový. Ale když to jinak nejde, musíme se podřídit. Jen tak se můžeme posunout dál.