Nejhorší období kariéry je už pryč. Jsem připravený, hlásí Kadeřábek

Není zvyklý marodit. Tak dlouhou pauzu předtím zažil jen jednou, když si kdysi ve Spartě poranil koleno.

„Věřím, že už je to za mnou, už mě to nebolí a necítím to. Mám za sebou části ve dvou zápasech, zvládl jsem to v pohodě bez bolesti, což je teď pro mě hlavní a hodně pozitivní,“ prohlásil osmadvacetiletý krajní obránce či wingback.

Mimo hru byl téměř čtyři měsíce. Nejdřív karanténa, pak léčba zranění lýtkového svalu.

„Já dlouho zraněný nebyl, teď mě to bohužel dostalo,“ poznamenal.

Když si lýtkový sval natrhl, myslel si, že bude chybět maximálně měsíc. „Bohužel se mi to nějak zkomplikovalo. Zranění se vracelo a nechtělo se zahojit,“ vzpomínal.

Ještě před zraněním ho zbrzdila nucená koronavirová karanténa. „Já zatím covid-19 neprodělal, i když se uvádí, že jsem ho měl. Nehrál jsem dva týdny, protože jsem musel zůstat doma kvůli kontaktu s nakaženou osobou v rodině,“ vysvětlil Kadeřábek.

Vedle německé bundesligy přišel také o utkání v základní skupině Evropské ligy, kde se Hoffenheim potkal i s Libercem.

„Bylo by to samozřejmě pikantní, ale já bych se těšil na každý zápas v Evropské lize. Postoupili jsme dál, teď máme norské Molde, tak snad si to vynahradím v play off.“

Start pohárové soutěže se blíží, první zápasy se hrají v polovině února. Kadeřábek v novém roce absolvoval patnáct minut utkání s Kolínem nad Rýnem (3:0), proti mistrovskému Bayernu Mnichov (1:4) zvládl půlhodinu.

„Nikdy není jednoduché se po zranění vrátit. Musíte ukázat, že jste zpátky ve formě, ve které jste byl. Myslím, že v těch dvou zápasech jsem naskočil celkem v pohodě a odehrál si to svoje,“ tvrdí.

„Byl jsem aktivní a snažil se ukázat, že se trenér určitě nemusí bát mě další zápas dát do základu. Ale samozřejmě záleží na něm,“ upozornil pětačtyřicetinásobný reprezentant.

„Troufnu si říct, že jsem úplně fit a zpátky ve své fyzické kondici před zraněním.“

Proti Bayernu nastoupil podruhé, na začátku sezony byl celý zápas u toho, když Hoffenheim velkému favoritovi naložil 4:1. Teď se obhájci titulu a lídrovi povedla odveta.

„Právě po tom zářijovém zápase jsem se zranil. My byli jediní, kteří je v roce 2020 porazili, což je celkem úspěch,“ podotkl Kadeřábek.

V dalším období však výkony Hoffenheimu nebyly ideální, mužstvu patří až 12. místo z osmnácti účastníků.

„Chytli jsme je ve fázi, kdy byli unavení. Využili jsme toho a zápas se nám hodně povedl. Proti Bayernu vám to musí vždycky sednout, abyste něco uhráli. Teď v sobotu šlo udělat víc, měli jsme šance. Myslím, že v létě byli o něco silnější než teď. Žádný tým neudrží formu celý rok, ale oni se do toho zase zpátky dostanou,“ přemítal Kadeřábek.

Věří, že líp bude i Spartě, z níž před pěti lety do Německa přestoupil.

„V posledních týdnech se bohužel nedaří podle představ. Ale věřím, že se kluci opět zvednou. Setkali se tam hráči, pro které není Sparta jen jménem. V čele s Davidem Pavelkou, Láďou Krejčím a Bořkem Dočkalem,“ zdůraznil Kadeřábek.