Obhození, centr, gól. Ale Kadeřábkovi zkazila radost hrubka parťáka

Fotbal

dnes 5:58

Sám před časem připustil, že mu čísla, góly a asistence, scházejí. „Dřív to byla hlavně moje nešikovnost ve finální fázi, ale v poslední sezoně jsem měl občas i smůlu,“ líčil fotbalista Pavel Kadeřábek. „Kolikrát jsem to dával spoluhráčům před prázdnou bránu nebo do tutovek, ale neproměňovali.“ V sobotu to, alespoň pro jednou, neplatilo.

I když radost českému obránci kalí konečný výsledek 1:1, který je pro Hoffenheim na hřišti posledního Paderbornu nedostatečný.

„Chybí nám efektivita. Šancí jsme měli dost, ale spoustu z nich neproměníme,“ mrzelo dánského útočníka Roberta Skova, který byl jediným střelcem Hoffenheimu v utkání. I díky Kadeřábkově šikovnosti. Jeho akce byla ukázková. Parádní práce krajního obránce. Na pravé straně si sebevědomě obhodil stínujícího Collinse, vletěl do pokutového území a prudkým pasem přihrál spoluhráči, který zavěsil. Už po čtyřech minutách. Jenže nedlouho poté obří minela stopera Ermina Bičakčiče, jenž v roli posledního namazal soupeři, a následná pohotová reakce domácího Dennise Srbenyho rozdíl ve skóre vymazaly. Remízový stav pak přes nápor hostů vydržel až do konce. „Noha mi uvízla v trávě, balon jsem vůbec netrefil. Byla to nesmyslná chyba,“ litoval po utkání sám Bičakčič. „Příležitostí jsme měli dostatek, jen je začít proměňovat. Jsem ale spokojený s tím, kam se posouváme,“ řekl trenér Alfred Schreuder přesto, že jeho tým už posedmé v řadě nezvítězil. Bundesliga byla první elitní fotbalovou soutěží, která se po pauze kvůli pandemii nového typu koronaviru rozběhla. Hoffenheim se ale do ideálního rozpoložení po dvouměsíční odmlce teprve dostává.

Brémy se nadechly i díky Pavlenkovi, Bayern i Dortmund vyhrály Minule doma vybouchl s Herthou Berlín, padl 0:3. Tentokrát jen remizoval na hřišti posledního a nevyužil šanci přiblížit se kvalifikaci o Evropskou ligu. Z deváté příčky momentálně ztrácí na šesté místo tři body. A manko může ještě v průběhu aktuálního 27. kola narůst. Pro Kadeřábka, českého reprezentanta, to byl v sobotu čtyřiadvacátý ligový zápas sezony. Zatím má z pozice krajního beka čtyři asistence, stejně jako za celý minulý ročník.

V sobotu pomohl ke gólu poprvé od začátku února, kdy Hoffenheim porazil na domácím stadionu 2:1 Leverkusen. Od té doby však tým nevyhrál.