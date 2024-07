Bucha přidal v MLS další gól. Cincinnati rozdrtilo Inter Miami 6:1

V polovině prodloužení se portugalští fotbalisté shromáždili kolem něj. Poplácávali ho po ramenou, podporovali, povzbuzovali. V tu chvíli byl středem pozornosti. Devětatřicet let a z kroužku odcházel...

Dal dva veledůležité góly a silně přispěl k postupu Turecka do čtvrtfinále, jenže to si možná vůbec nezahraje. Proč? Při oslavě své druhé trefy totiž Merih Demiral předvedl problematické gesto, které...

Zaujali vás? Ne? Tak to byli Češi. Vznikl žebříček Eura, Haškův tým poslední

Není to hezká vizitka. Spíš další důkaz o hrubě nepovedeném Euru, z kterého se český fotbal už týden sbírá. Co do úspěšnosti byla reprezentace na turnaji společně s Albánií třetí nejhorší. Zahraniční...