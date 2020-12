V Česku asi málokdo tuší, že fotbalovou Eredivisie hraje kromě Černého, Hájka a Granečného ještě jeden utajený krajan.

„Trošku mě mrzí, že mě čeští fanoušci neznají. Třeba to tenhle rozhovor změní,“ usměje se Paul Quasten do telefonu. „Přitom já měl jako teenager jediný sen: hrát za národní tým Česka. Řekne se to tak, že?“