Pogba se může vrátit už na jaře, arbitráž mu výrazně zkrátila trest za doping

Nyní jedenatřicetiletý Pogba se k CAS odvolal proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostal letos v únoru od italského sportovního soudu. Mistr světa z roku 2018 měl pozitivní test na testosteron při namátkové dopingové kontrole loni 20. srpna po ligovém utkání s Udine, do nějž nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou zápasů, po zveřejnění pozitivního nálezu ve vzorku A měl ale od 11. září předběžně zastavenou činnost. Kontrolní analýza vzorku B loni v říjnu pozitivní výsledek potvrdila.

Pogba od počátku vinu popíral. „Nikdy jsem vědomě ani záměrně nebral žádné doplňky, které by porušovaly antidopingové předpisy,“ uvedl v prohlášení po únorovém potrestání.

Jedenadevadesátinásobný francouzský reprezentant působí v Juventusu od roku 2022 a v klubu má smlouvu do roku 2026. Vinou zranění Pogba v první sezoně po návratu do turínského týmu odehrál pouze 10 soutěžních zápasů a v minulém ročníku do zastavení činnosti stihl jen dva. Poprvé byl Pogba klubu v letech 2012 až 2016, pak odešel na šest let do Manchesteru United.