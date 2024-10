Nejsem podvodník, chci hrát a být lepší než dřív! Pogba o dopingu i návratu

Loni v srpnu měl ligovém zápase s Udinese pozitivní test na testosteron a od září měl pozastavenou činnost.

„Když jsem se to poprvé dozvěděl, šokovalo mě to, protože jsem neznal důvod. Co jsem udělal špatně? Hned jsem začal přemýšlet, co jsem mohl sníst,“ vypráví v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

Na konci února si pak vyslechl nejvyšší možný trest: čtyři roky bez fotbalu.

Testosteron patří mezi anabolické steroidy, což znamená, že jeho doplnění může mimo jiné pomoct k růstu svalové hmoty. Jednatřicetiletý středopolař nicméně od začátku kauzy odmítal, že by ho užil úmyslně.

„Když to mé okolí zjistilo, hned věděli, že jsem to neudělal schválně, což je pravda. Znají mě. Jsem upřímný člověk, přiznal bych se. Nejsem podvodník, fotbal miluju a rád vítězím férově,“ říká Pogba. „Nerad prohrávám, ale nikdy bych nepodváděl.“

„Vzal jsem si běžný doplněk stravy, nic co mělo ovlivnit můj výkon či mi pomoct se zraněním. Předepsal mi je můj kamarád, profesionální lékař, ale udělal chybu. Všechno jsme zdokumentovali,“ přibližuje mistr světa z roku 2018.

Jenže to u soudu zprvu nedokázal a vypadalo to, že má po kariéře. Vždyť původní trest by mu vypršel zhruba šest měsíců po čtyřiatřicátých narozeninách. Pogba už navíc rok a půl před pozitivním nálezem paběrkoval a prakticky nehrál.

„Hodně mi pomohla rodina, zvlášť moje manželka. A taky víra v Boha. To mi dodalo sílu a pozitivní energii. Někdy si přeju, aby se to nestalo, ale byla to pro mě velká životní lekce. Teď na všechno nahlížím úplně jinak,“ popisuje.

Sportovní arbitrážní soud (CAS) mu nakonec distanc zkrátil na 18 měsíců, jelikož podle expertů nešlo o úmyslní doping. „Případ posuzovalo několik expertů a řada důkazů, které pan Pogba poskytl, nebyla rozporována,“ konstatoval soud.

Pogba se tak k fotbalu může vrátit 11. března 2025. O čtyři dny později mu bude dvaatřicet.

Pokud se zvládne dostat do formy, může na závěr kariéry ještě leccos dokázat. Ale má na to? A hlavně – kdo mu dá šanci?

„Kde bych rád hrál? Na hřišti! Je jedno na jakém. Nejprve chci začít trénovat v Juventusu, kde mám stále smlouvu. Uvidíme, jaké se mnou mají plány. Individuální tréninky jsou náročné, ale jsem připravený. Vrátí se nový Pogba, chci být lepší než kdy dřív,“ hlásí.

Do Juventusu přišel jako volný hráč předloni v létě po nepříliš vydařeném angažmá v Manchesteru United. Mimochodem už podruhé ve své kariéře – v United totiž hrál od svých šestnácti, ale jako mladík odešel v létě 2012 zadarmo taktéž do Juventusu.

Při druhé štaci v Anglii střídal skvělé momenty s těmi horšími a nikdy nenaplnil svůj potenciál.

Přitom byl svého času považován za jednoho z nejlepších záložníků světa. A není se co divit. Měl zdánlivě všechno – fyzickou sílu, vytříbenou techniku, uměl dávat góly i vytvářet šance. Přesto se na Ostrovech neprosadil.

„V jednu chvíli jsem byl možná nejkritizovanějším hráčem světa. Přestup do United, jednoho z největších klubů, měl na mou kariéru velký dopad. Lidé ode mě očekávali opravdu hodně,“ vzpomíná Pogba, jenž v létě 2016 přestoupil za tehdy rekordních 105 milionů eur (v přepočtu skoro tři miliardy korun).

Předloňský návrat do Juventusu, kde dříve naplno prorazil, pro něj měl být kariérním restartem. Pořád tomu tak může být, i když za okolností, které si úplně nepředstavoval.

„Bude to chtít čas, ale jsem namotivovaný. Hlavně chci hrát. Jsem hladovější než kdy dřív. Budu si fotbalu až do konce kariéry mnohem víc vážit. Zjistil jsem, jak moc je pro mě důležitý,“ ujišťuje.

A co návrat do národního týmu?

„Doufám v to. Rozhodně o tom přemýšlím a chci to zkusit. Konkurence je velká, ale jsem připravený bojovat,“ uzavírá Pogba.