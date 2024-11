V Juventusu už ne. Pogba se po dopingovém trestu do Turína nevrátí

Pogba měl loni v srpnu pozitivní test na testosteron a dostal čtyřletý distanc. Sportovní arbitráž CAS mu však po odvolání začátkem října trest zkrátila na 18 měsíců a vicemistr Evropy z roku 2016 může od března příštího roku opět hrát.

Vedení Juventusu však dalo po verdiktu CAS jasně najevo, že už s Pogbou nepočítá. „Paul byl skvělý hráč, ale byl dlouho mimo. My jsme loni a letos museli investovat do jiných hráčů a náš postoj je proto jasný. Náš tým je v tuto chvíli kompletní,“ uvedl v říjnu sportovní ředitel Juventusu Cristiano Giuntoli pro Sky Sports.

Jedenadevadesátinásobný francouzský reprezentant působil v Juventusu od roku 2022 a v klubu měl smlouvu do roku 2026 údajně s ročním příjmem kolem osmi milionů eur (202 milionů korun). Vinou zranění Pogba v první sezoně po návratu do turínského týmu odehrál pouze 10 soutěžních zápasů a v minulém ročníku do zastavení činnosti stihl jen dva. Poprvé byl Pogba v klubu v letech 2012 až 2016, pak odešel na šest let do Manchesteru United.