Za vydírání fotbalové hvězdy Pogby bude jeho bratr rok v domácím vězení

Mathias Pogba byl potrestán za to, že před dvěma lety spolu s dalšími pěti muži požadovali po Paulu Pogbovi 13 milionů eur (nyní přes 326 milionů korun). Bývalému hráči Manchesteru United nebo Juventusu a jeho nejbližším kvůli tomu vyhrožovali.

Už dříve Paul Pogba řekl vyšetřovatelům, že ho bratr a přátelé z dětství vlákali do pasti. Mathias vyvázl dnes s nejnižším trestem, ostatní byli obžalováni také z účasti ve zločinecké organizaci a zbavení svobody. Soud je poslal do vězení až na osm let.

Podle svého právníka je nicméně Pogbův starší bratr z verdiktu v šoku. „Od začátku trval na své nevině. Nevzali v úvahu skutečnost, že byl zmanipulován,“ obhajoval svého klienta Mbeko Tabula.